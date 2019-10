Microsoft-hardvert árul az Apple

Az ősriválisok néha összefognak, ha úgy hozza érdekük, és az Apple most rákényszerült arra, hogy a Microsoft hardvereit is felvegye a kínálatába: az Apple boltjában is elérhető az Xbox vezeték nélküli kontrollere, amit össze lehet párosítani az iPhone-nal, az iPaddel, az Apple TV-vel és a Mac gépekkel.

Az Apple Arcade miatt kellett felvenni a kontrollert a kínálatba, hogy az előfizetős játékszolgáltatás olyan élményt nyújtson, mintha a játékos egy konzol előtt ülne. Legutóbb akkor láttunk példát a két cég együttműködésére, amikor megjelentek az Office appjai iOS-re, és fontos volt megmutatni, hogy az Apple mobileszközei remekül működnek nagyvállalati munkakörnyezetben.

Habár vonzó lehet, hogy az Apple másnapi kiszállítást vállal a 60 dollárért kínált kontrollerre, azt sok más boltban olcsóbban meg lehet szerezni.

Annak még nincs nyoma, hogy a szintén támogatott Sony DualShock 4, a Playstation 4 kontrollere is bekerülne az Apple kínálatába.

(The Verge)