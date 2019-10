Még mindig a fentanil a leghalálosabb drog Amerikában

Még mindig a fentanil a leghalálosabb drog az Egyesült Államokban, ugyanakkor néhány városban a metamfetamin több halálos áldozatot szed- írja a CNN.

A statisztikák szerint 2017-ben a drogtúladagolások 38,9 százalékáért volt felelős a fentanil, ez a legfrissebb teljes, lezárt év, aminek az adatai a kutatók rendelkezésére állnak, elképzelhető, hogy ez a szám növekedni fog, ahogyan beérkeznek a teljes év adatai. A listán a második helyezett a heroin, ami a halálesetek 22,8 százalékárt volt felelős, a kokain 21,3 százalék, a metamfetamin pedig a túladagolások 13,3 százalékáért okozható.

Ugyanakkor nagy geográfiai különbségek vannak az adatok között, ugyanis míg keleten a fentanil volt népszerű, addig a nyugati államokban kiemelkedően magas volt azok száma, akik a metamfetamint adagolták túl halálos dózisban.

A fentanil Magyarországon is törzskönyvezett fájdalomcsillapító, a morfiumnál is erősebb. A fogyasztási dózisa mikrogrammokban mérhető, és nagyon csekély a különbség a fogyasztói és a halálos dózis között, ezért könnyen túladagolható. Ohioban például 26 óra alatt 10 halálos áldozatot követelt szeptember végén. tavaly arról írtunk, hogy nem nehéz ezeknek a drogoknak a beszerzése, egy magyar pár is lebukott, akik Kínából rendeltek fentanilt.