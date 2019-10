Leesett az állunk a Huawei Mate 30 Pro kamerájától

Zavaros fejezet lesz a 2019-es év a techvilágban, miután az amerikai-kínai kereskedelmi huzavona keresztbe tett az innovációs versenynek, és a vevőknek kevesebb lehetőségük van hozzáférni a legjobb csúcstechnológiához. Hiába a Huawei Mate 30 Pro az egyik legjobb mobil idén, az amerikai kereskedelmi korlátozás olyan hátrányosan érinti a kínai gyártót, hogy ezt a terméket az aktuális állapotában

csak elvakult Huawei-rajongóknak merném ajánlani. Nekik is csak akkor, ha van egy másik, rendesen használható mobiljuk.

A Huawei Mate 30 Pro lenyűgöző hardverrel érkezik, ám hiányzik róla minden olyan app, amit a Google vagy más amerikai cégek adnak hozzá az Androidhoz. Az alaprendszer megvan, de ez nem az az Android, amit mindenki ismer és szeret. Annak ugyanis szerves része a Google és még sok már alapvető app és szolgáltatás.

Vannak jó dolgok

A Mate 30 Pro formája a tavalyi Mate 20 Pro továbbgondolása, a széleken még inkább hátrafelé nyúló kijelzővel, markáns, kerek hátlapi kameramodullal, ami a Nokia 1020-at idézte fel bennünk, csak itt sokkal szebb körülötte a hátlap. Legalábbis amíg össze nem tapicskoljuk az ujjainkkal.

Az előlapon is három szenzor türemkedik be a kijelzőbe, jelezve a felhasználónak, hogy a vizuális alkotásban itt bizony nem tréfálnak. Talán meglepő, hogy miközben a kijelző mérete 6,53 hüvelykre nőtt, nyilván az oldalsó hátrafelé ívelésnek hála, a felbontás csökkent: csupán 1176×2400 pixelt kapunk a Mate 20 Pro 1440×3120 pixeléhez képest. Ez nem baj, sőt, az intelligens felbontás még ennél is alacsonyabbra tekeri a számokat, 1600×748 pixelre, hogy amikor nincs szükség szupertiszta képre, kisebb legyen a készülék energiafogyasztása.

7 Balra a Huawei Mate 30 Pro, jobbra az elődje a Mate 20 Pro Galéria: Huawei Mate 30 Pro (Fotó: Aradi László / Index)

A készülék tetején találunk egy infravörös portot, hiszen a Mate 30 Pro is működik univerzális távirányítóként, az alján jobbra a bitang erejű hangszóró nyílása látható, balra pedig a SIM-kártya tálcája, ahová egy Huawei-féle Nano Memory tárhelybővítő kártya is behelyezhető. Jack aljzat már jó ideje nincs, az usb-c portra kell rádugni egy adaptert vagy egy kompatibilis fülhallgatót.

Nagy újítás, hogy eltűntek a mechanikus hangerőállító gombok,

amit úgy oldottak meg, hogy az oldalra nyúló kijelzőre kell duplán rákoppintani, pont ott, ahol a gombok voltak, és máris megjelenik az Android hangerőállító csúszkája. Bizonyos szempontból nem túl praktikus ez a megoldás, lezárt kijelzőnél például nem működik, szóval ha véletlenül feltekerve hagyjuk a hangerőt, és elkezd üvölteni a telefon, akkor nem tudjuk majd egy mozdulattal lenémítani, hanem ott fog üvölteni mint a sakál, amíg pánikolva be nem verekedjük magunkat a menübe. Hogy elkerüljük a drámát, érdemes úgy beállítani a kijelzőzárat feloldó arcfelismerést, hogy késlekedés nélkül lépjen be a főmenübe.

Az arcfelismerés eddig is villámgyors volt, most viszont már szinte láthatatlan, olyan gyorsan végzi a dolgát. Felemelem a mobilt, és máris a főmenü fogad. Most már arra is lehetőségünk van, hogy utólag hozzáadjunk egy eltérő kinézetet, és van egy olyan sejtésem, hogy ez leginkább az erős arcszőrzetű férfiaknak lehet kedvező, hiszen a borosta hossza általában gyorsabban változik, mint a frizurák.

12 Galéria: Így fotóz a Huawei Mate 30 Pro Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Hú, az a nézés!

A kamerák magasan felülmúlják a tavalyi Mate 20 Pro-ét, amiért már akkor is áradoztunk. A lencséket most is a Leica szállította, és a hátlapon a korábbi három kamera mellé került még egy negyedik ToF-szenzor, a más gyártóknál is elterjedt Time-of-Flight nevű mélységérzékelő kamera, amelynél nem a megapixeleket számolgatják, hanem a távolság érzékelésében segít. Ugyanilyen ToF-szenzorral egészült ki a 32 megapixeles szelfikamera, és ettől lesznek olyan jók a portrék, amikor ráhúzunk valamilyen képhatást, hogy elhomályosított legyen a háttér. Egészen elképesztő eredmények születnek, ahogy a fenti fotóinkon is látható.

Oké, a többi kameránál a megapixelek számát is növelték, ezúttal két 40 és egy 8 megapixeles szenzor rögzíti a látványt, de itt sem ez számít igazán, hanem hogy még jobban lát a sötétben, és elképesztő sebességgel tud képi tartalmat rögzíteni.

A lassított felvételtől eldobja az ember az agyát.

Tökéletesen láthatóvá teszi a méhecskék szárnymozgását, a felénk kocogó kutya szinte megáll a felvételen, a falról visszapattanó labda forgása tökéletesen követhető. A másodperc törtrészéből készülhetnek félperces felvételek, elvégre 256-szoros lassításról van szó:

Hogy néz ki egy pofon a 256-szoros lassításban?

7680 képkocka rögzül másodpercenként 720p felbontásban.

Őrület. Ez megint olyan újítás, amivel soha nem látott kamerás képességek kerülnek az átlag mobilozók kezébe, hogy aztán elkerülhetetlenül ilyenekkel legyen tele az Instagram. (Mindjárt azt is elárulom, hogy a Google Play Áruház elérhetetlensége ellenére hogyan kerül Instagram a Mate 30 Pro-ra.)

Azt talán már mondani sem kell egy ilyen csúcsmobilnál, hogy a processzora bődületesen gyors, eddig is mindig az volt. A 4500 milliamperórás aksija lazán kibír másfél-két napot, a töltője villámgyors. Minden remekül fut rajta, a rendszer pörög, és az appok is, már amit sikerül valahogy felhekkelni a készülékre. De:

Hiányzik minden, amit megszoktunk

Megpróbáltam teljesen beköltözni a telefonra a teszt idejére, ahogy minden egyes tesztnél megteszem, de nagyon hamar érezhetővé vált az amerikai fejlesztésű és a Google Play Áruházban forgalmazott appok hiánya.

Gyors navigáció? Google Térkép, Waze. Here Maps. BKK Futár, Mobiljegyek.

Fotók gyors megosztása? Google Fotók. Instagram.

Kép- és videószerkesztés? PowerDirector, Google Snapseed, Autodesk Sketchbook.

Közösen szerkesztett dokumentumok, üzleti eszközök, remek emailkliens? Google Dokumentumok, Microsoft Office, Gmail, Outlook, Slack.

Ezek az appok rögtön hiányoztak. A megszokott digitális munkakörnyezetből gyakorlatilag csak egy emailkliens maradt, a Huawei alkalmazása egészen jól helyettesíti a Gmailt, bár egyenértékűnek nem mondanám, nem kezel minden apró trükköt. Nem tudunk belépni a Google-fiókba, hogy utána ahhoz kössünk hozzá más appokat, és nincs Google Play Áruház, amelyben a Google ellenőrzi az appok biztonságát, rámutat, hogy melyik mihez fér hozzá.

A Google nélkül nem találjuk meg a mobilon a bankunk, a gázszolgáltatónk, a kajarendelésünk, a busz- és légitársaságunk appjait, a mobillal összeköthető GoPro kamerák és okosórák összekötő alkalmazásait. Nincs Youtube, Netflix és HBO GO.

A Huaweinél most minden hiányzik, ami a mobilozás napi rutinjának a része.

De nincs minden veszve, csak egy kicsit buherálósabb megszerezni, amit szeretnénk. Az első lépés, amit javasolni tudok a bátor felhasználóknak, ha esetleg hazánkban is kapható lesz a Mate 30 Pro, az az Amazon Apps appbolt telepítése. Itt hozzájutunk pár alapeszközhoz, többek közt a Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Pinterest és Spotify appokhoz. Ezen kívül náluk is megtalálható egy rakás népszerű játék, beszerezhető a Candy Crush meg a Clash of Clans, és újra megvehető a Minecraft. Jóval szerényebb a kínálat, mint a Play Áruházban, magyar vonatkozású appok egyáltalán nincsenek, de legalább el lehet valamivel indulni.

7 Galéria: Huawei Mate 30 Pro Fotó: Aradi László / Index

Sokkal rizikósabb lépés körülnézni egy kicsit letöltőportálokon, ilyen például az ApkPure vagy az APK Mirror, amelyek bizonyos appok telepítőfájljait teszik elérhetővé. A biztonság és a frissítések elérése kérdéses, és az appok igen nagy része nem is működik. A Google-appok észlelik, hogy hiányzik a rendszerből pár Google által biztosított alapmodul, a BKK Futár is letölthető és telepíthető, de nem működik, a beépített Google-szolgáltatásokat hiányolja, anélkül nem tudja megjeleníteni a térképét. Az elérhető Google-appokat is végigpróbáltam, nem működött egyik sem. A Netflix appot a cég saját oldaláról le lehetett tölteni, de az sem futott, hibát jelzett és kilépett.

AZ ÍGY TELEPÍTETT APPOK KÖZÜL CSAK A HERE MAPS NAVIGÁCIÓ, A FIREFOX BÖNGÉSZŐ és AZ ANTUTU TELJESÍTMÉNYMÉRŐ APP MŰKÖDÖTT SIMÁN.

Ezeken a portálokon .apk kiterjesztésű állományokat tudunk beszerezni, ezek az androidos telepítőfájlok. Még egyszer kihangsúlyozom: a biztonság igencsak kérdéses, és aki erre vetemedne, előbb legalább telepítsen magának egy vírusirtót a mobilra, és korlátozza az így beszerzett appok hozzáférési jogosultságát.

Persze a Huawei azt szeretné, hogy mindent hivatalos forrásból, a Mate 30 Pro alapértelmezett AppGallery szoftverboltjából szerezzünk be. Ez ismerős lehet, évek óta megtalálható mindenféle Huawei és Honor modellen, ám eddig csak kiegészítő funkciója volt. Még sokat kell dolgozni azon, hogy ez lehessen a Huawei megbízható appterjesztő eszköze.

Először is szűrni kell földrajzi lokációra, mert a magyar felhasználónak tök mindegy, hogy mennyi kínai bank appja érhető el, sőt, ezzel csak elriasztanak, és nem biztos, hogy vissza akarok majd nézni, hátha a Haitong, a Youyo és a rengeteg kínai írással jegyzett bank közé egyszer bekerül majd az OTP, a Takarék, meg a Revolut és a Transferwise. Inkább ne is legyen pénzügyi app a magyar felhasználó előtt, amíg nincs semmi, amit tényleg nekünk kínálnának. A kategóriák és az appok listái bénán néznek ki, nagyon nem csábítanak letöltésre vagy legalább böngészgetésre, és nagyon hiányoznak a fizetős, jobb minőségű appok.

Van az AppGallery kínálatában Viber, Időkép és Moovit, a játékok közt pár olyan húzónév, mint a Fortnite és a Tales of Wind, de itt nagyjából véget is ért a móka. Nyilván mindenki talál még néhány olyan appot, amit szeret és használ, csupán a nagyságrendre próbáltam rámutatni, ami igencsak szűkös.

A Huawei gőzerővel dolgozik azon, hogy meggyőzze az appfejlesztőket, dobják be a kész szoftverüket a Huawei rendszerébe is. Ez állítólag a legegyszerűbb szöveges appoknál legfeljebb másfél napnyi fejlesztést igényel, amiből elég nehéz kitalálni, hogy a komolyabb biztonságot igénylő appok, amelyek a felhasználók bankkártyáját is kezelnék, mennyi idő alatt tudnának átállni. Nem biztos, hogy áthangolják a fejlesztési ütemtervüket egyetlen készülék miatt, amiből talán pár ezret eladnak majd idehaza is, főleg hogy a Huawei is mindezzel párhuzamosan ezerrel hirdeti a tavaszi csúcsmodelljét, a P30-at, amely még megkapta a teljes Androidot, Google-lel együtt.

Problémás lehet a fejlesztők késlekedése vagy vonakodása, mert a csúcskategóriás mobilok attól is értékesek, hogy velük tudunk könnyen és biztonságosan bankolni, számlákat befizetni, a bolti kasszánál fizetni, és dolgozni – vagy százféle szolgáltatáshoz biztosítják a kezelőfelületet. Több kulcsfontosságú appot tudtam beszerezni más forrásból, mint a Huaweitől, de még ez is édeskevés ahhoz, hogy maradéktalanul elégedett felhasználó legyek, és ne legyen szükség a cikk elején említett második, minden szempontból rendben működő mobilra.

7 Galéria: Huawei Mate 30 Pro Fotó: Aradi László / Index

Egyedül a Huawei Cloud felhőszolgáltatás funkcionált jól, de az faék egyszerűségű egy megbízható appterjesztési pletformhoz képest. A Huawei Cloud elmenti a legfontosabb adatainkat, és a mobilhoz alapból 5 GB tárhely jár, amit előfizetéssel tudunk bővíteni. A legkisebb csomag 50 GB-os és évente 2870 forintba kerül, a következő 200 GB-os havi 900 vagy évi 8630 forintért, a harmadik méret viszont jóval nagyobb, és a 2 TB tárhelyért havi 2990 vagy évi 28 704 forintot kérnek. A Cloud automatikusan szinkronizálja a fotókat, videókat, jegyzeteket és névjegyeket, ha ezt engedélyezzük a mobilon, és feltölthetünk rá fájlokat is.

Leginkább abban különbözik a Huawei Cloud a korábban megszokott Google-től, hogy sokkal személyesebb tárhely, nincs benne követlen megosztási lehetőség, amivel nálunk marad a kép, és csak hozzáférést biztosítunk. Szóval nem tudunk kijelölni pár fotót, kiválasztani néhány ismerősünket, és ezzel elérési lehetőséget biztosítani neki. Vagy még a mobilról osztjuk és küldjük tovább a képet Instagramon vagy más appban, vagy letöltjük a fájlokat, és így küldjük tovább azoknak a másolatát. A Google-féle bűvészkedések hiányoznak, puritán az egész, de az alapfeladatát ellátja.

A Huaweinek is meg tudjuk adni a bankkártyánk adatait, ha vásárolni szeretnénk az appokban, bár ennek egyelőre nem sok hasznát láttuk, az AppGallery fizetős kínálata szinte nem is létezik.

Az viszont nagyon is fontos, hogy a Huawei Mate 30 Pro létezzen.

Megmutatja, hogy miről maradunk le, ha a világ nagyhatalmai elkezdenek széthúzni, árkot ásni és egymásnak feszülni. Ideírhatjuk az árát, hogy 1100 euróért tervezték piacra dobni (ez 360 forint), de még azt sem tudni, hogy kapható lesz-e hazánkban. Valószínűleg igen, hogy legalább legyen egy érvük a Huawei AppGallery bolt bővítése mellett, de a nyugati országokban, és ide értjük Magyarországot is, valószínűleg nem a Mate 30 Pro állít majd be új eladási rekordokat.

(Borító- és címlapkép: Aradi László / Index)