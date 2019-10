Mit tehetünk a propaganda ellen?

Támogass te is!

A független újságírás nemcsak a kormánytól független, de minden más direkt politikai szándéktól is.

Propaganda az, amikor az újság olyasmit ír, ami nekem nem tetszik, de éppen nem jut eszembe a fake news kifejezés – ha csak felületesen követjük a mai magyar közéletet, nagyjából ez a definíció kristályosodhat ki bennünk a propaganda fogalmáról. A TNT podcast új adásában ezt igyekszünk egy kicsit mélyebben megvizsgálni, és utánajárni annak, hogyan is működik a propaganda, miért nehéz védekezni ellene, és hogyan manipulálja az embereket a legprofibb trükkjeivel. Kérdéseinkre a téma szakértője, Dr. Virányi Péter, a BME docense, reklámszociológus válaszolt.



Az adásból kiderül többek között, hogy:





