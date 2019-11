Kannibállá vált hangyákat találtak egy lengyel atombunkerben

Egy korábban atomfegyvereket tároló lengyelországi bunkerben vizsgáltak egy rakás hangyát lengyel kutatók, és megállapították róluk, hogy a túlélés érdekében kannibállá váltak.

A bunkerben még a szovjet érában tartottak fegyvereket, később pedig egy hangyaraj tökéletes helynek találta, hogy a fészkét egy függőleges szellőzőcsőbe építse. Az ebből kizuhanó egyedek azonban nem tudtak visszajutni a rajhoz, és képtelenek voltak a szaporodásra is. A bunkerben nem volt meleg, fény és élelem sem. Mindennek ellenére a rajtól elszakadt egyedek, ha nem is vígan, de ma is élnek. A kutatók azt figyelték meg, hogy a lepotyogott hangyák elkezdtek kolóniát alkotni, és fészket építettek maguknak.

A hangyákat a Lengyel Tudományos Akadémia professzora, Wojciech Czechowski vizsgálta, arra a következtetésre pedig Istvan Maak, a lengyel Állattani Múzeum kutatója jutott, hogy a hangyák minden bizonnyal megették a társaikat, hogy túléljenek. Ez pedig új megvilágításba helyezheti, hogy a hangyák mennyire képesek alkalmazkodni a nem optimális körülményekhez a túlélés érdekében.

Fotó: Wojciech Stephan

Ez egyébként nem meglepő jelenség, a természetben is előfordul, leginkább akkor, mikor két raj találkozik, és egy hangyaháború után a nyertes fél egészen egyszerűen felfalja a veszteseket. Miután a kutatók visszatették a fészkükbe az elszigetelődött hangyákat, és azok ott nem váltak agresszívvá, egyértelművé lett, hogy ugyanahhoz a rajhoz tartoznak. Ezért egy sétányt építettek nekik, így most már azok a hangyák is vissza tudnak jutni a rajhoz, akik kipotyogtak onnan.