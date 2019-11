Vérvétellel kimutatható lehet a korai stádiumú mellrák

A klinikai tünetek megjelenése előtt öt évvel kimutatható az emlőrák egy olyan vérvizsgálatnak köszönhetően, amely a test tumorokra adott immunválaszát azonosítja – írja a Guardian.

A Nottinghami Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a vizsgálat azokra az antigénekre összpontosít, amiket a tumorsejtek állítanak elő, és amik immunválaszt váltanak ki autoantitestek formájában. Azt vizsgálták, hogy meg lehet-e állapítani, hogy ezek az autoantitestek valamilyen tumorsejtes elváltozás okozta antigénekre adott válasz miatt vannak-e jelen a vérben.

A vizsgálatok során 90 olyan ember mintáját vetették össze, akiknél frissen diagnosztizáltak mellrákot, olyanokéval, akik egészségesek, és az autoantitestek jelenlétét vizsgálták. Ezzel a módszerrel az alanyok 37 százalékánál jelezték helyesen a mellrákot kizárólag a vérminták alapján, és 79 százaléknál mondták meg helyesen, hogy nem rákos az illető.

Ha javítunk a teszt pontosságán, akkor azzal lehetővé válik a rákos elváltozások korai diagnosztizálása egy egyszerű vérvétel alapján

– mondta Daniyah Alfattani, a kutatást vezető csapat egyik tagja.

A Cambridge-i Egyetem munkatársai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy még kifejezetten korai az eredményeket sikerként elkönyvelni, és rengeteg további vizsgálatra van még szükség. Véleményüket több neves rákkutató is osztja, ugyanakkor bizakodóak a lehetőségeket illetően.

A nottinghami kutatócsoport most 800 mintán ismétli meg a kutatást, és finomítottak a teszten is, amitől azt várják, hogy még hatékonyabb lehet a rák kimutatása a véreredményekből. Ezzel egy időben pedig elkezdték azokat a vizsgálatokat is, amik ugyanezen az elven mutathatják ki a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a tüdő rákos elváltozását. Utóbbit korábban már skót orvosok is vizsgálták, akik szintén vérvétel segítségével szűrték ki, kinél nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata. Korábban Tajvanban is végeztek a témában kísérleteket, valamint kutyákat is képeztek ki arra, hogy kiszagolják a daganatos megbetegedéseket.