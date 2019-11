Új mobilos világ épül az iPhone és az Android mellé

„A Huawei a második legnagyobb mobilgyártó a világon, 28,2 százalékos éves növekedést könyveltünk el 2019 harmadik negyedévében” – mondta Lyon Shen, a kínai cég fogyasztói üzletágának magyarországi vezetője a keddi rendezvényükön, ahol azt részletezték, hogy miként készülnek fel a Google nélküli működésre.

November 19-én jár le Donald Trump második kilencvennapos halasztása az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi korlátozásokkal kapcsolatban, amelyben az USA elnöke megtiltotta az amerikai cégeknek, hogy technológiát adjanak el kínai vállalkozásoknak. Ennek értelmében a Huawei eleshet attól a lehetőségtől, hogy a telefonjain a Google alkalmazásai és szolgáltatásai elérhetők legyenek, márpedig ezek a nyugati vevők körében az Android kulcsfontosságú részét képezik.

Újabb halasztás, enyhítés vagy a kereskedelmi korlátozás eltörlése is a lehetőségek közt van, vagyis megtörténhet, hogy a Huawei mégis hozzáférést kap a Google dolgaihoz, ám a kínai cég ennek ellenére is úgy döntött:

Felépíti a saját üzleti ökoszisztémáját.

Ebben az appok nem a Google Mobile Services (GMS) nevű rendszerre, hanem a Huawei Mobile Services-re (HMS) épülnek.

Mint megírtuk, a csúcskategóriás Mate 30 Pro az első olyan mobil, amely Google nélkül érkezett, és jövő tavasszal a P40 lehet a következő nagy dobásuk, amelynek a HMS-re kell épülnie.

Hogy mi az a HMS? Ez a projekt 2010-ben indult el, akkor még csak a Kínán belüli működésre fókuszálva, ám 2017-ben a Huawei és a hozzá tartozó Honor márka modelljein világszerte elkezdték bevezetni. Ma már túlmutat a projekt státuszon, teljes csapatot építettek rá, és azt gondolják, hogy ebben rejlik a Huawei jövője.

Konkrétan a HMS lesz a harmadik okostelefonos ökoszisztéma a Google Android és az iOS mellett. Mondhatnánk, hogy láttunk már ilyen próbálkozást, és nem jött be, de a Huawei helyzete teljesen más, mint amivel a Microsoft találta szembe magát a Windows Phone elindításakor. Elvégre a Huawei készülékei már ott vannak több százmillió felhasználónál, rajtuk a HMS-sel, nem most kezdenek el piacot építeni.

A vevők több felületen találkozhatnak a HMS-sel.

Témaáruház, amelyben a készülékhez háttérképeket és színbeállításokat tölthetünk le ingyen vagy pénzért. Világszerte több mint 70 millióan használják.

amelyben a készülékhez háttérképeket és színbeállításokat tölthetünk le ingyen vagy pénzért. Világszerte több mint 70 millióan használják. Online tárhely, amellyel pár száz gigabájt online elérhető tárhelyre fizethetnek elő az érdeklődők. Ezt több mint 140 millióan használják.

amellyel pár száz gigabájt online elérhető tárhelyre fizethetnek elő az érdeklődők. Ezt több mint 140 millióan használják. Videó- és zenestreaming, ami már néhány európai országban elérhető, és vizsgálják, hogy miként lehet bővíteni a lefedett országok körét.

ami már néhány európai országban elérhető, és vizsgálják, hogy miként lehet bővíteni a lefedett országok körét. Saját böngésző, amit egyelőre kevesen – 1,2 millióan – használnak.

amit egyelőre kevesen – használnak. Huawei Pay, egy pár országban már elérhető fizetési megoldás.

A legfontosabb azonban az AppGallery nevű szoftverbolt, amely az elmondásuk szerint dinamikusan fejlődik, világszerte folyamatosan töltik fel rá az appokat. A bemutatón a Netflix logója is látható volt az egyik kivetített dián, amit egy magyar Mate 20 Prón nem találtunk meg, talán földrajzi korlátozással tették elérhetővé. Magyar fejlesztések is felkerültek, és állítólag olyan hasznosságok is érkeznek rögvest, mint a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer alkalmazásai. Fontos, hogy már van lehetőség fizetős appokat közzétenni, és működik az appon belüli vásárlás.

Az a Huawei célja, hogy legkésőbb 2020 első negyedévében elérhető legyen a legtöbb app

Ennek érdekében sok mindennel próbálják ösztönözni a fejlesztőket. Önmagában az is jelentős, hogy – Kínát nem számítva – összesen 170 országban több mint 100 millió HMS-t futtató mobilt érhetnek el, vagyis elég nagy a potenciális célközönség. Már egymillió fős fejlesztői közösség épült ki a HMS köré, szóval bőven lehet tudást megosztani, ha kérdések merülnek fel. A legvonzóbb persze az lehet, hogy egyéni megállapodások alapján segítik az AppGallery kínálatába bekerülő appok népszerűsítését, és a Huawei nemcsak a mobilokon kínál felületet, a lehetséges felhasználóknak a közösségi médiás felületeiken és a márkaboltjaikban is igyekeznek megmutatni, hogy milyen appok érhetők el.

Akinek van már valamilyen alkalmazása Androidra, a Huawei szerint nagyon egyszerűen tudja áttenni azt a Huawei rendszerébe. Először regisztrálni kell fejlesztőként, ők megvizsgálják a megadott információk hitelességét, és hogy az illető eljárhat-e a megnevezett vállalatok nevében (mondjuk, joga van-e feltölteni a Index.hu applikációját). Ha elfogadják az adatokat, akkor feltölthető a telepítő az AppGallerybe, és 48 órán belül átvizsgálják, nehogy valamilyen kártékony kód kerüljön a rendszerbe.

Most még úgy is beadhatók az appok, hogy azok valamilyen a GMS-szolgáltatással kommunikálnak, ami konyhanyelvre lefordítva nagyjából annyit tesz, hogy az appokban megtalálhatók lehetnek azok a Google-féle programozási modulok, amelyek a térképek, a helyfüggő információk, a szerzői jogi védelem és a hirdetések kezelésére hivatottak. Ezek viszont nem fognak működni, és ha ilyen rész van egy appban, azt át kell huzalozni, hogy a Huawei ugyanilyen megoldását vegye igénybe.

A magyar fejlesztői közösség megszólítása érdekében a Huawei fejlesztői napot tart november 27-én a HWSW mobile! konferencián, és ott részletekbe menően megmutatják az érdeklőknek, hogy miként működik a HMS.