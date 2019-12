Az okosóráknál nem jött még el az esélyegyenlőség kora

Két méretben érkezett hozzánk a Huawei Watch GT 2, az egyik egy nagyobb, 46 milliméteres kijelzővel rendelkező, kifejezetten férfias darab, a másik pedig egy kisebb, inkább nőknek szánt, 42 milliméteres számlapú óra. Elsőre azt hittük, hogy csak ennyi lesz a különbség, de kiderült, hogy

a női változatba a kisebb számlap mellé nemcsak kisebb akkumulátor, de kevesebb funkció is jár.

De kezdjük a közös tulajdonságokkal

Mindkét verzió feltűnően lapos és letisztult, és ettől inkább tűnik klasszikus órának, mint okosnak, de jóval többet tud annál, mint hogy mutatja az időt meg a dátumot. A most divatos EKG-funkció ugyan nem került bele, de méri a pulzust, a stresszt, monitorozza az alvást és az edzéseket is. Utóbbinál lehet személyi edzőnek is használni – nem egy klasszikus aerobicoktató, aki üvölt a vendégeivel, hogy magasabbra ugorjanak, nem is tesz javaslatot, hogy a konditeremben melyik gépen mennyi időt kellene eltölteni, de 13 előre beépített futóedzés került bele az egészen kezdő szinttől a zsírégető futásig vagy a lassú hosszútávfutásig.

A kényelmi funkciók között szerepel a légzésgyakorlat, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy percig az óra diktálja a ki- és belégzés sebességét. Került bele légnyomásmérő és iránytű, meg lehet nézni az időjárást, ébresztő és zseblámpa funkciót is kapott, utóbbi mindössze annyit tesz, hogy erőteljes fehéren világít az óra számlapja.

Az óra támogatja a zenelejátszást, amihez nem is kell a telefon, az óra memóriáját lehet telepakolni zenékkel, igaz, ennél talán sokkal egyszerűbb megoldás lenne, ha a streaming korszakában tudná kezelni például a Spotify offline lejátszási listáit. A személyre szabhatóság alatt nemcsak azt értik, hogy a számlapokat lehet változtatni, vagy hogy milyen erősséggel rezegjen az óra, hanem azt is, hogy az alsó gomb az edzéseket indítsa-e el, a zenelejátszót vagy bármi mást.

Mindkét változatba bekerült a Kirin A1, ami a vállalat első saját fejlesztésű lapkakészlete viselhető eszközökhöz, és ha minden igaz, ennek köszönhető többek között az is, hogy sokáig bírja egy töltéssel az óra.

Két különböző óráról beszélünk

Sőt, igazából négyről, ugyanis a 46 milliméteresnek van egy sport és egy klasszikus változata, ami különböző óraszíjakat jelent, míg a 42 milliméteresnek is van egy klasszikus és egy elegánsabb kiadása. Ezek között árban is van különbség.

Ami viszont tényleg fájó, hogy a tudásuk sem ugyanaz, ugyanis a nőknek szánt óra valamivel hülyébb.

Ezen túllendülve, de a genderajánlásoknak eleget téve néztük meg, hogy milyen is az órákkal az élet.

Milyen a férfiaknak szánt óra?

A Huawei Watch GT 2 férfi változatának remek a mérete. Viszonylag lapos, így könnyebben becsúszik az ingujj vagy a pulóver alá, és kevésbé fenyeget a veszély, hogy nekiütközik valaminek. Eközben pedig hatalmas az óralap kijelzője, jó nagy a felbontása, nagyon látványos rajta a pulzusmérés előzményeit mutató grafikon, jól olvashatók az sms-ek. Párszor a kihangosítás is jól jött, például amikor az erdőben kirándultam, és nem szerettem volna a táskából előkotorni a mobilt, vagy amikor otthon a kabátomban maradt a telefon, és a konyhából elintéztem egy rövid beszélgetést.

A legütősebb tulajdonsága az üzemideje,

vagyis az, hogy heteken át hordtam, és még mindig nem kell töltőre tenni. Így azért bátran el lehet menni egy hosszabb kirándulásra, nyaralásra, és nem kell magunkkal vinni a töltőt. Ezt viszont úgy értem el, hogy nem hordtam minden éjjel. Bármennyire is lapos és finoman lekerekített, nem szívesen alszom el egy ekkora eszközzel a csuklómon.

Magam is korlátoztam az értesítések számát, csak a telefonhívásokat és az sms-eket eresztettem át, hogy maradjanak nyugodt perceim, és ez is biztosan hozzájárul a jó akkuidőhöz. De a Huawei is gondoskodik erről, mégpedig azzal, hogy Watch GT 2-n alig vannak appok, és nem is tudunk rá telepíteni semmi egyebet, mint ami eleve rajta van.

Egyedül azt hiányoltam, hogy az óra nem ismeri fel automatikusan a testmozgást, és manuálisan kell elindítani a rögzítést. Így a már említett kirándulásnak nyoma sem maradt a Huawei Health appban.

Mi a helyzet a nőknek szánt változattal?

Meg kell hagyni, hogy nagyon jól néz ki, és meglepően sokat jelent, hogy lapos, ugyanis nem vertem be mindenbe. Miután ódákat hallottam a férfi órába rejtett kihangosításról, legalább egy napon keresztül feszültem rá a beállításokra, installáltam, hozzákapcsoltam, szétválasztottam, másik telefonhoz kapcsoltam, frissítettem, könyörögtem, aztán nap végén tehetetlenségemben utánanéztem a neten, és

akkor vált egyértelművé számomra, hogy azért nem tudok az órába beszélni, mert a női változat erre nem képes.

Aztán arról is sokat hallottam, hogy egyszerűen nem merül az óra. Ez a női változatra mérsékelten igaz, ha nem is heteket, de valamivel több mint egy hetet kibír, igaz, én a legtöbb értesítést engedélyeztem az órának, csak beállítottam, hogy ne rázogassa állandóan a csuklómat.

Az órákat alapvetően nem alvásra tervezték, ennek ellenére kétszer megpróbálkoztam vele, egyik alkalommal ment, a másodiknál arra ébredtem, hogy éjjel levettem az órám, és szépen magam mellé tettem. Abból az egy alvásból viszont készített egy szép kis grafikont, ki is elemezte, és ebből az is kiderült, hogy az alvásom teljesen átlagos, még a légzésminőségem is megfelelő, pedig szerintem kicsit be volt dugulva az orrom. De ha az órám azt mondja, hogy nem, akkor ki vagyok én, hogy vitába szálljak vele?

Izgalmas a stresszmérés, mondjuk nem annyira, hogy felugorjon tőle a stressz-szintem, de legalább megtudtam, hogy mikor azt hittem, hogy virtuálisan veszélyben vagyok, és az életemért aggódtam, az nálam még mindig csak a normális stressz-szintre elegendő. Persze az is lehet, hogy csak rosszul kalibráltam az életigenlő válaszaimmal, mikor olyan kérdésekre kellett felelni az elején, hogy egyetértek-e azzal, hogy nem látom az élet értelmét vagy hogy nincs semmi, amire vágynék.

Az valóban hiányzik, hogy automatikusan felismerje a mozgásokat, vagy legalább valahol elismerje, ha aznap kétszer gyalog mentem az emeletre, és azért még mindig fáj, hogy a kihangosítós beszélgetés nem fért bele a női változatba.

A nagyobb, 46 milliméteres változat 79 990 forintért, a kisebb, 42 milliméteres is ugyanennyiért vásárolható meg, kivéve az elegáns, fémszíjas változatot, amit 99 990 forint körül lehet megvenni.

(Borítókép: Rostás Bianka / Index)