Küzd a Facebook az átverős reklámokkal, de titok, hogyan

A Facebook nagy erőkkel harcol az átverős reklámok ellen, de a csalók mindig újabb trükköket vetnek be, hogy kijátsszák a rendszert. Hiába tartott a közösségi oldal sajtótájékoztatót, azt nem tudták részletezni, pontosan mit is csinálnak, hiszen a hekkerek is olvasnak újságot.