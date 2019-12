Támogass te is!

Kína nemrég még a világ összeszerelő és fröccsöntő üzemének számított, de ma már sokkal inkább a kreativitásra gyúrnak, és a friss PISA-felméréseken éppen kenterbe verték a világot. Ugyanitt a magyar diákok az OECD-átlag alatt maradtak, pedig a lengyelek bizonyítják, hogy a mi térségünkből is lehet oktatási sikertörténetet írni, ez nem csak pénzkérdés.

Hogy érdemes nézni a PISA-számokat, készüljünk a magyar apokalipszisre, keressünk bűnbakokat, próbáljunk örvendeni a néhány pontos emelkedésnek? És mi van a kínai dominancia mögött, csalnak Pekingben, vagy tényleg átveszik a világuralmat? Ezekről szól az Index TNT podcastjének 14. adása, ahol Setényi János oktatáskutató arról is mesél világmegfejtés közben, hogy milyen fehér majomnak lenni Ázsiában és hogy miért kell betenni majd a tananyagba a laposföldhívők agymenéseit.

– mondja az oktatáskutató, aki szerint Magyarországon jelenleg a családok mentik a gyerekeiket, az iskola és a társadalom helyett hősies tanárok magánemberként próbálnak reménytelenül megoldani gigantikus problémákat. „Erre lennének oktatási eszközök, a mátrixhoz hozzá kellene nyúlni, de a rendszer erre egyelőre nem reagál.”

Részlet a beszélgetésből:

„Köztes helyzetben vagyunk, minden ötödik tanuló nem tud értelmesen olvasni, és nagyon gyengén számol. Ők egy globális gazdaságban használhatatlanok.

Ők azok, akiknek a robotok el fogják venni a munkájukat, már most?

Igen, bár Magyarország egy nagyon érdekes hely, ahol komoly erőfeszítések történnek a robotok visszaszorítására. Amikor közlekedek ebben a városban, rengeteg olyan munkahelyet látok, amire nyilvánvalóan feleslegesen alkalmaznak embereket. Gondoljunk olyan egzotikumokra, hungarikumokra, mint a metrónál álló jegyellenőrök. Biorobotok egyik helyről raknak dolgokat a másik helyre. Ezek mind ki lesznek váltva, ezért rendkívül mulatságosnak találom azokat a közgazdászokat, akik munkaerőhiányról beszélnek Magyarországon. Érdekes kihívás lesz a leggyengébben olvasó és számoló emberek foglalkoztatása a következő húsz évben. Ezzel most kellene kezdeni valamit.”

