Tolmácsként lehet használni a Google asszisztensét

Eddig csak a Google Home és a Nest Home alkalmazásokon működött, most a telefonokra is átköltözött az a tolmács mód, amellyel egyszerűbb lehet kommunikálni a nyaraláson.

44 nyelvet támogat, közte a magyart is, azaz fel lehet készülni a vicces jelenetekre, mikor a belvárosi üzletekben ezzel a módszerrel kérdezik meg a turisták, hogy biogazdaságból jött-e a párizsi.

Fotó: Google blog

A tolmács módot használni meglehetősen egyszerű, mindössze meg kell kérni a Google asszisztenst, hogy segítsen például németül beszélni. Persze mindez csak akkor működik, ha angolul szólunk hozzá eleve, vagyis annyi nehezítés van, hogy az olasz nyaralásnál először angolul kell megkérni a telefont, hogy segítsen lefordítani, hány éve érlelik a parmezánt, de ha ez megvan, akkor azonnal fel is teszi a kérdést olaszul, és segít lefordítani a választ is, ha időben rányom valaki a mikrofon gombra, mikor a másik beszél.

Sőt mesterséges intelligencia által generált válaszokat is feldob, amivel még közösségibb lehet az élmény, ha feltesszük a kérdést a pincérnek, hogy van-e a rendelt ételben glutén meg laktóz, ő pedig rábökhet, hogy nem tudja. Ha nem mediterrán vidéken vagyunk, azaz nem lehet ordibálni a telefonnak, akkor be is lehet pötyögni a mondandónkat. Akinek iPhone-ja van, annak le kell tölteni a Google Assistant iOS appot, hogy használni tudja a tolmácsot.