A gendersemleges "ő" az évtized szava az USA-ban

A gendersemleges "ő", ("they") szót választották az évtized szavának az Egyesült Államok nyelvészei, írja a The Guardian. Így nevezik magukat ugyanis azok az emberek, akik sem nőként, sem férfiként nem identifikálják magukat.

A döntés mögött az amerikai nyelvészek társaságának 350 tagja áll, akik szerint ez a szó egyre inkább a mindennapi beszéd részévé vált az elmúlt években.

Az évtized szaváért versenyben volt még például a

"#BlackLivesMatter" (körülbelül, "a fekete életek számítanak") – a kifejezést tüntetőleg használták az interneten a feketék elleni rendőri túlkapások ellen;

a "climate" (klíma);

a "MeToo" – a nők szexuális zaklatása ellen elindult mozgalom jelszava.

Nem csak az évtized szavát, de az év szavát is kiválasztották, ami szintén a saját definiálásunkkal köthető össze: ez a "(my) pronouns", tehát a névmás, amivel saját magunkat mutatjuk be egy beszélgetésben vagy egy levelezésben.

Itt versenyben volt még például az "Ok boomer" mém, beszólás és a "cancel", magyarul körülbelül valaminek az elengedése, valami problémás vagy elfogadhatatlan dolog mögüli kiállás.