Miért szomorú a szeretetrobot?

A nagy cégek bejelentései mellett minden évben rengeteg startup is megmutatja magát a CES-en, sőt van startupverseny is, aminek idén elmentünk a döntőjére, hogy kiderüljön, hogyan versenyezhet egymással egy okos gázgyújtó egy szélben is stabil drónnal, és hogy a környezettudatosság vagy a fenntarthatóság mennyire jelent meg a startupok világában. Spoiler alert: nagyon.

A Launch It verseny döntőjébe 10 olyan startupot válogattak be, akiknek a terméke vagy szolgáltatása készen áll a bevezetésre, vagyis több mint egy sima koncepció, de még nem lehet beszerezni őket. A zsűri az üzleti terven kívül több szempontot is megvizsgál, és a szigorúan négy perces előadások után kérdéseket tesz fel a cégek képviselőinek. Idén a zsűri olyan személyekből állt mint Kevin Harrington , aki az amerikai Shark Tank (nálunk Cápák Között címmel futott az RTL Klubon) műsor egyik befektetője, Nick Zaladastani aki szintén számos céget vitt már sikerre, és ő is inkább befektetőként ismert, valamint Mike Johns, a Digital Mind State és a Tech This Out műsorok vezetője. De ennél sokkal izgalmasabbak voltak maguk a startupok.

Kezdjük a nyertessel!

A Caregiver egyszerre eszköz és szolgáltatás, ami a megálmodója szerint alapjaiban változtatja meg az idősgondozást. Az alapkoncepció az, hogy idős emberek mindennapi szokásait nem lehet, és nem is feltétlenül kell megváltoztatni, ezért teljesen felesleges rávenni őket arra, hogy modern eszközöket hordjanak és időről időre töltsék azokat. Ezért egészen apró szenzorokat helyeznek el a lakásban szinte észrevétlenül, amikkel aztán olyan infókat lehet megtudni, hogy hányszor kelt fel valaki éjszaka és ment a mosdóba, vagy egyáltalán kikelt-e az illető az ágyból, mennyit mozgott a lakásban vagy hányszor nyitotta ki a gyógyszeres fiókot. Ezzel célzottabbá válhat a gondoskodás, mert nem csak azt kérdezheti meg az ember az idős szüleitől, hogy hogy vannak, hanem konkrétan rákérdezhet, miért nem kelt ki az ágyból előző nap.

Szeretetrobot, okostálca, altató karkötő és fenntartható telefon

A verseny legcukibb és egyben legmegosztóbb darabja a Lovot volt, ami egy nagyon cuki robot, gyakorlatilag semmi másra nem jó, csak hogy szeretetet adjon. A nagy szemeivel néz, és keresi az emberi szemkontaktust, felismeri a gazdáját és örül neki, mikor hazaér, követi a lakásban, vagyis olyan mint egy kisállat - de mégiscsak egy robotról van szó. A gyártó szerint tökéletes választás azoknak, akik nem tarthatnak albérletben kisállatot, vagy a gyerekeknek, akik nagyon akarnak állatot, de nem biztosak benne a szülők, hogy rendesen foglalkoznának is vele. Számtalan kérdést felvet ez egyébként onnantól kezdve, hogy tényleg jó-e, ha egy robottól kap valaki szeretetet, egészen addig, hogy az a jobb, ha a gyerek kap egy ilyet és kész, vagy ha megtanulja, hogy mit jelent a felelősség. Hogy ez milyen összetett kérdés, azt az is mutatja, hogy a zsűri egyedül azt kifogásolta, hogy 3000 dollárba, azaz nagyjából 900 ezer forintba kerül, pedig egy kisállat ételére, orvosi költségeire, ellátására az élete során ennél talán többet is elkölt el egy gazda (igaz, nem egyszerre).

A D3 okospolc nem feltétlenül szép, nagyjából olyan, mint egy repülőgépen található asztalka, és egy menzás tálca szerelemgyereke, cserébe viszont könnyen elhelyezhető olyan helyekre, ahol aztán töltőállomásként lehet használni. Például az ágyhoz, hogy ne vezetékek között aludjon az ember, hanem a tálcán vezeték nélküli töltéssel egyszerre három eszközt tölthessen. Ezen kívül még két USB-csatlakozó is van rajta, vezeték nélküli hangszóróként funkcionál, és vagy poharat vagy projektort és bele lehet applikálni.

A gyógyszer nélküli altató egy karpánt, ami természetes módon segíti a gyorsabb elalvást. A lényege, hogy nagyon apró rezgésekkel stimulálja a csuklót, hogy ami állítólag segít abban, hogy sokkal gyorsabban elaludjon az ember, ráadásul, hogy pihentetőbb legyen az alvása. Nincs mellékhatás, biztonságos, és nincs összeférhetetlenség más gyógyszerekkel. Az Indiegogo kampányuk sikeres volt, már a termékek jelentős részét ki is szállították, és eddig állítólag mindenkinek segített az alvásban.

Megérkezett a fenntartható telefon, ami nem állítjuk, hogy a legjobb paraméterekkel rendelkezik, de négy évig vállalnak rá garanciát, ami valljuk be egész erős mondás. A redmondi startup szerint őrület, hogy évente új mobil akart mindenki, miközben a környezetvédelemről papolnak, és igazából nem is jönnek olyan nagy újítások a telefonokba, ami miatt érdemes lenne újat venni. Az is őrület, hogy amint lejár a garancia, a telefon elromlik, az akkumulátor gyenge lesz, vagy úgyis mindenki összetöri a kijelzőt. Erre találták ki a Teracube telefont, ami minimum 3 évig kapja a Google aktuális verzióit, ha négy év alatt valami elromlik, vagy az akkumulátor túl gyenge lesz, akkor ingyen cserélik, és ha valaki összetöri a kijelzőt, akkor 39 dollárért cserélik, ami jóval olcsóbb mint a versenytársaknál. A 349 dolláros, nagyjából százezer forintos telefonnál a pontos specifikációkat azért nem verik nagydobra, de annyit tudunk, hogy MediaTek chip van benne, 6GB RAM, 128 GB memória, ami bővíthető, és NFC került bele.

Analóg problémák digitális megoldása

Vannak azok a problémák, amik nem tűnnek olyan hatalmas problémának, mégis startupok foglalkoznak azzal, hogy ezt is megoldják. Például eddig az volt a mondás, hogy a zuhanyzás jót tesz a környezetnek, most kiderült, hogy nem eléggé, mert az iWater képviselői szerint még így is túl sok vizet fogyasztunk olyankor, amikor nem is állunk a zuhany alatt, de mégis ugyanolyan intenzitással jön a víz. Erre pedig van egy bluetooth érzékelő, ami például samponozás közben leveszi a víznyomást, és máris fenntarthatóbbá tettük a zuhanyzást.

A vajon elzártam-e a gázt kérdésre ad megnyugtató választ az Inirv, akiknek az eszközével nem kell teljesen újragondolni az egész konyhát, és kidobni a meglévő eszközöket, mert fel lehet okosítani bármilyen hagyományos tűzhelyet azzal, hogy okosgombját ki lehet cserélni újabbra, aztán applikáción lehet megnézni hogy úgy maradt-e a sütő.

Állítólag nagyon sok olyan üzlet van, akiknek fogalmuk sincs, hogy egy nap hányan térnek be a boltba, és hányan vásárolnak. Legalábbis ezt állítja a Futurocket, akik ahelyett, hogy azt javasolnák az üzletvezetőnek, hogy fogjon egy tollat meg egy papírt és strigulázzon, inkább mesterséges intelligenciával ellátott kamerát ajánlanak, ami naplózza, hogy mikor hányan mentek be a boltba, és hányan vettek valamit.

A Mui fadeszkájával már az IFA-n találkoztunk, ez az a deszka, ami fa is és digitális is, lehet rá vonalakat húzni, például digitalizálni a gyerek növekedését úgy, ahogyan azt régen az ajtófélfán tettük, és a zsűri sem értette, hogy mi kerül rajta ezer dollárba.

Az Aeronext pedig arra keresett és talált egy sajátos megoldást, hogy a drónok a nagy szélben is biztonságosan tudjanak repülni, ehhez pedig a stabilitást kellett megoldani az általuk csak 4D Gravity néven ismertetett módszerrel. Ennek lényege, hogy szinte minden alkatrész külön mozog, és ezáltal stabilabban és precízebben tud a drón repülni.