A zene jövőjébe nem fér bele az mp3 és a tömörítés

Több vád is érte CES konferencia szervezőit, hogy talán nem biztos, hogy Ivanka Trump a megfelelő ember arra, hogy a munkaerőpiac jövőjéről adjon elő, de másnap a zene jövőjéről szóló panelbeszélgetésen a résztvevőkre már nem lehetett panasz. Alicia Keys neve valószínűleg mindenkinek ismerős, tizenötszörös Grammy-díjas előadóművész. Emily Lazar hangmérnök, az első nő, aki összetörte a Grammy üvegplafonját, és az általa kevert Beck-lemez díjat kapott. Ő az első női hangmérnök, aki nem klasszikus kategóriában megkapta ezt az elismerést. Mint mondta, már többször jelölték, sosem nyert, végül amikor megkapta a díjat, a Grammy szervezőinek is ő hívta fel a figyelmét, hogy egyébként itt most éppen valami történelmi dolog zajlik a színpadon. A harmadik résztvevő, Andre Stapleton pedig az Amazon Music észak-amerikai részlegének egyik vezetője.

Azonnal egyértelművé vált a beszélgetés során, hogy ahogyan a filmeseknek elege lett a gyártók tévékészülékbe épített motion smoothing és hasonló megoldásaitól (ami miatt szappanopera hatású lesz az alkotásuk), és az UHD Allience közbenjárásával elindították a filmmaker mód terjesztését, úgy a zenészek is besokalltak attól, hogy a streamelés miatt sokat veszít a zene a minőségéből. A streaming él, és élni fog, mert ez a legegyszerűbb és legkényelmesebb módja, hogy az ember zenét hallgasson, de a szakemberek és művészek legszívesebben kitörölnék az emberek emlékezetéből is az MP3 létezését.

Ön fizetne egy múzeumban, vagy tudna élvezni egy olyan képet, ami mondjuk Van Gogh egyik festményéről készült fotónak a fotójának a fotója bélyeg méretben? Az MP3 pont ugyanez a zenében

- mondta Emily Lazar, aki szerint ha valaki egyszer megtapasztalja, hogy milyen az, ha olyan minőségben szól a zene, ahogy azt összerakta a hangmérnök a stúdióban, sosem akar visszatérni a rosszabb verzióra.

Alicia Keys, aki nem volt rest megemlíteni, hogy véletlenül éppen ma jelenik meg az új dala, a zene jövőjéhez kifejezetten pozitívan állt hozzá. Elmondása szerint a saját családján látja, hogy mennyire megváltozott az, ahogyan az emberek zenét hallgatnak.

Gyerekként emlékszem, hogy az anyukámmal mindig nagyon hangosan hallgattuk a zenét, most meg mindenki vagy az autóban, vagy fülhallgatóval hallgatja. A férjem rendszeresen jön oda azzal, hogy hallottam-e ezt vagy azt a számot, és a telefonján mutatja meg. Én meg ott állok, hogy ez mi, ez egy dal egyáltalán?

Abban minden résztvevő egyetértett, hogy a zenei streaming piac robbanás előtt áll. Sokan hallgatnak zenét, egyre többen fizetnek elő ilyen szolgáltatásra. Lehet arról beszélni, hogy ebből ki mennyit kap vissza, vagy mennyire fair a szolgáltatók elszámolási modellje, de ennél nagyobb gondot jelent, hogy néhány szolgáltató, bár megtehetné, mégsem halad a korral. Eddig a fő oka a 320 kbps mp3 formátum elterjedtségének az volt, hogy a hálózat nem volt elég gyors, és a rengeteg zene tárolását sem tudták megoldani a szolgáltatók jó minőségben a nagy méret miatt. Ennek már jó ideje vége, a technológia már rég nem itt tart, néhányan azonban a nagyok közül is megrekedtek itt. A zene jövőjének pedig pont ebben kellene a legnagyobb forradalmat hoznia.

Meg kell őrizni az utókornak a zenét, és ezt nem szabad a már előbb említett bélyegméretben tenni, mert hallania kell mindenkinek a legapróbb részleteket is, a teret, a finomságokat. Úgy kell a zenéknek fennmaradniuk, ahogyan azt a stúdióban felvették – többek között ezen dolgozik most Lazar, aki nem csak az újabb lemezeket, de a régieket is felújítja, hogy azok HD minőségben elérhetőek legyenek.

Ez ilyen jazz meg komolyzenés sznoboskodás, nem?

A piacon már több szereplőnél is elérhető a streamelés veszteségmentes formátumban, legutóbb az Amazon Music vezette be, hogy HD vagy 3D minőségben lehessen zenét streamelni. Egyelőre Amerikában, Angliában, Japánban és Németországban érhető ez el, de már az első visszajelzésekből kiderült, hogy ez egyáltalán nem a klasszikus zenét kedvelő emberek hóbortja.

Nagyon érdekes, hogy akik a HD szolgáltatást választják, sokkal többet hallgatnak zenét, és sokkal több albumot hallgatnak végig. A legnépszerűbb stílus a pop, utána jön a hiphop és az elektronikus zene. Az olyan előadók, mint mondjuk Billie Eilish is kiemelkedően jól teljesít HD-ben

- vagyis Stapleton szerint egyértelmű, hogy a HD a populáris zenéről szól.

Öt év alatt rengeteget változott a streaming piac, lett egy csomó új szereplő, és többen is az élére álltak annak a kezdeményezésnek, hogy agresszíven erőltetni kell a veszetségmentes formátumot, és azon kell dolgozni, hogy minél több korábbi lemezt is megfeleltessenek ennek az elvárásnak.

Ha az ember érzékeli a részleteket, érzi a teret, minden hangszert és rezdülést hall, szinte ott van vele az előadó, akkor az egész zenehallgatás spirituális élmény lesz, ami összeköt, és ez az összekapcsolódás az, amire az emberiségnek most igazán szüksége van

- zárta az előadást Alicia Keys, miután elmondta, hogy van még valami, amiről úgy gondolja, hogy a zeneipar jövőjét jelenti: mégpedig az, hogy egyre több nő van a szakmában, akik egyre magabiztosabban állnak ki és támogatják egymást. Ma már nyilvánvaló, hogy a hangmérnökök, fénytechnikusok, a kiadók, és az egész zeneipar világában fontos szerepe van a nőknek, ezért is hívták életre a She is the music mozgalmat.

(Borítókép: Alicia Keys a CES 2020 kiállításon 2020. január 8-án. Fotó: Damairs Carter / Northfoto)