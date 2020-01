Gyilkosság miatt kelll bíróság elé állnia három eutanáziát alkalmazó belga orvosnak

Három belga doktornak kell gyilkosság vádjával bíróság állnia kedden az észak-belga városban, Gentben, mert segítettek egy nőnek véget vetni az életét. Ez lesz az ország első ilyen bírósági ügye azóta, hogy 2002-ben legalizálták az eutanáziát 2002-ben - írja a Reuters.

A három orvost abban való közreműködésben vádolják, hogy jogtalanul adtak be méreginjekciót a 38 éves Tine Nys-nek 2010. április 27-én. A vád szerint ugyanis Nysre nem voltak igazak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik az eutanázia elvégzését. Nys szülei és nővérei, akik jelen voltak a halálakor, azt állítják, hogy az eutanáziát amatőr módon hajtották végre, ráadásul Nysnek nem volt olyan gyógyíthatatlan pszichiátriai rendellenessége, amely feltétlenül szükséges az eutanázia elvégzéséhez.

Arról a három orvosról van szó, akiknek alá kellett írniuk a procedúra engedélyezését: a halálos injekciót beadó orvos, Nys korábbi háziorvosa és egy pszichiáter. A neveiket nem hozták nyilvánosságra.

Fotó: Youtube Tine Nys

A belga törvények azoknak a betegeknek biztosítják az asszisztált öngyilkosság lehetőségét, akik elviselhetetlen lelki vagy testi szenvedéssel élnek együtt, amelyet súlyos, gyógyíthatatlan betegség okoz. A törvény 2014 óta halálos beteg gyerekekre is vonatkozik. A legtöbb páciens rák miatt kéri az eutanáziát, de volt már példa arra is, hogy egy siketnek született ikerpár tagjai kezdték elveszíteni a látásukat is, és elviselhetetlen mentális szenvedést okozott nekik, hogy se látni, se hallani nem tudták többé egymást.

A Reuters beszámol egy esetről a szomszédos Hollandiából is, ahol szintén legális az eutanázia: ott azért fogtak perbe, majd mentettek fel végül egy orvost, mert a vád szerint nem volt megfelelő a beleegyezési nyilatkozat, amelyet egy Alzheimer-kóros betegtől kapott.