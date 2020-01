Nem utazhat több terápiás póni, madár vagy majom a repülőjáratokon

Az Egyesült Államok Közlekedési Hatósága bejelentette, hogy szabad kezet kíván adni a légitársaságoknak abban a kérdésben, hogy milyen állatokat engednek fel a fedélzetre terápiás állatként, és a tervek között szerepel az is, hogy egy törvénymódosítás után ezt a kifejezést csak képzett kutyákra használhassák.

A légitársaságok szerint az utóbbi időben elszaporodtak azok az esetek, amikor az utasok magabiztosan állították, hogy a velük utazó hörcsög, pulyka, póni, nyúl, páva, oposszum, majom, malac és különböző madarak tulajdonképpen az ő érzelmi kiegyensúlyozottságukat hivatottak támogatni a repülés közben.

Kétségtelen, hogy egy madár meglehetősen sokat tud a repüléssel kapcsolatos félelmekről, mindenesetre már több nagyobb légitársaság is jelezte, hogy egy elszabadult és megvadult majom vagy egy repkedő madár nem igazán szolgálja a repülésbiztonságot, a póninak pedig nem feltétlenül tudnak helyet biztosítani, ezért az utasok lesznek szívesek kutyáktól, esetleg macskáktól megnyugodni a jövőben.

A fő légitársaságokat képviselő kamara szerint ez egy határozottan jó döntés, még annak ellenére is, hogy jelenleg úgy néz ki a megfogalmazás, hogy csak azokat a kutyákat lehetne így nevezni, és a fedélzeten szállítani, amik képesek arra, hogy különleges feladatokat végezzenek el a fogyatékossággal élő személyek számára, ez pedig inkább vonatkozik a segítőkutyákra, mint a terápiás kutyákra. Arról nincsen infó, hogy a kutyák fajtájára vagy méretére is korlátozásokat is vezetnének-e be. A légitársaságok igazolást kérhetnének arról is, hogy az állat valóban képzett-e, jól viselkedik, és a hosszú utak alkalmával képes-e arra, hogy ne, vagy kifejezetten kutyapelenkába végezze a dolgát.

A légitársaságok szerint nagyon sok állatszállítási díjtól estek el az elmúlt években amiatt, mert a rendszert kijátszva, érzelmi támogató állatokként szállították az emberek a kedvencüket.