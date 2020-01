Az elmúlt évtized legnagyobb dobása az okostelefon volt, és ezt most a Telenor adataival is alátámasztjuk. A hazai szolgáltató megosztotta velünk a legfontosabb trendeket, amelyek alapján a 3G nagyjából halálra van ítélve, a 4G és az 5G viszont exponenciálisan fejlődik, a mobilnetezést mutató grafikon egy rakéta pályaíve is lehetne.