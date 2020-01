A legutóbbi hírek szerint közel 8000 ember betegedett meg (volt nap, amikor harmadával emelkedett a betegek hivatalos száma) a Kínából kiindult, új típusú koronavírus okozta tüdőgyulladás-játványban. A legtöbbjük a történelem legnagyobb karanténjával körülvett Vuhan városban tartózkodott fertőződése idején.

A betegek közül a hírek szerint 170-en haltak meg eddig. A vírus már az összes kínai tartományban, illetve 20 másik országban megjelent, Magyarországon egyelőre nem találtak fertőzöttet.

Abban ugyanakkor nem reménykedhetünk, hogy mi, magyarok kimaradhatunk a kialakulófélben lévő világjárványból. Hiszen a globális repülőközlekedés, illetve a Kínából induló és Kínába irányuló intenzív vendégmunkás-forgalom korában

praktikusan lehetetlen országokat izolálni a járványok elől.

Fotó: PTE Szentágothai János Kutatóközpont Kemenesi Gábor a PTE virológiai kutatócsoportjának maximális biztonsági fokú laborjában

Ennek megfelelően a sajtóban és a közösségi médiában is felfokozott érdeklődés kíséri a járvány alakulását. A megnyilatkozások között vannak megfontoltabbak és kevésbé értelmesek, illetve nyíltan rasszisták is. A posztok közül szakmai megalapozottságát tekintve kiemelkedett Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szenthágotai János Kutatóközpont virológusának Facebook-bejegyzése, amelyet több ezren osztották meg a napokban.

A koronavírus a tudósok szerint denevérekről terjedt át az emberre. Gábor pedig évek óta a denevérekben tenyésző koronavírusokat kutatja.

Vele beszélgettünk a TNT podcast különkiadásában. A műsorból válaszokat kaphatnak az alábbi kérdésekre:

Szabad-e kínai büfébe járnunk, hiszen az ott dolgozók, illetve az ételek esetleg fertőzők lehetnek?

Kinyithatjuk-e a Kínából az interneten rendelt árukat?

Mennyire súlyos a helyzet? A reakciók túlzóak vagy nem elég komolyak?

Miért pont a denevérek sokszor az állati gazdaszervezetek?

Jól kezelik a kínaiak a helyzetet?

Szükséges volt a karantén?

Milyen közel a gyógyszer/oltás?

Várható-e, hogy eljut Magyarországra? Megakadályozható-e, hogy bejusson az országba?

Mennyire kezeli jól a média és az állami szervek a helyzetet?

Mit tanulhat a tudományos világ a járványból, hogy a következőt majd jobban ki tudjuk védeni?

