Nem hat a HIV-vakcina, pedig nagy reményeket fűztek hozzá

Leállították a HIV-ellenszer, a HVNT 702 tesztelését, mert időközben kiderült, nem győzi le az AIDS-et okozó vírust, írja a BBC.

A 2016-ban Dél-Afrikában beindított HVTN 702 projekt a legrégebb óta folyó kutatás volt, ami egy korábbi kísérleti ellenszer, a nem tökéletesen hatékony RV144 tapasztalataira épül. Az RV144-ről 2009-ben, a klinikai tesztek végén azt közölték, hogy 30 százalékkal csökkentette a HIV-fertőzések arányát. Ez nem tűnik soknak, de máig a RV144 az egyetlen vakcina, amely egyáltalán mutatott bármiféle hatékonyságot a HIV ellen.

A HVNT 702-től azt remélték, hogy jóval nagyobb és tartósabb védelmet nyújt majd.

Az előzetes tesztelés során viszont 129 embernél alakult ki HIV-fertőzés, pedig megkapta a vakcinát. Az eredményről a kutatók úgy nyilatkoztak, „nagyon csalódottak”, de hozzátették, továbbra is dolgozni fognak egy hatásos vakcina kifejlesztésében.

Még két másik vakcinán is dolgoznak

A HVNT 702 mellett két másik vakcinán is dolgoznak a kutatók, az elejétől kezdve nyilvánvaló volt, hogy nem lesz mind sikeres.

A másik ilyen vakcina, az Imbokodo kifejlesztése öt dél-afrikai nemzet részvételével kezdődött 2017-ben, és idén nyáron 2600 fiatal nőt – ők a fertőzésveszélynek leginkább kitettek – vontak be a klinikai kísérletekbe.

AZ IMBOKODO a KONKRÉT ALTÍPUST CÉLZÓ HVTN 702-vEL SZEMBEN MOZAIKSZERŰEN ÖSSZETEVŐDŐ IMMUNOGÉNEKET (AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZREAKCIÓJÁT KIKÉNYSZERÍTŐ ANYAGOKAT) VET BE A HIV ELLEN,

mert a vakcinán dolgozó kutatók azt feltételezik, hogy ezzel a HIV több altípusa ellen is működőképes lehet.

A HARMADIK VAKCINA, AZ IMBOKODÓHOZ HASONLÓ ELVEK ALAPJÁN KIFEJLESZTETT MOSAICO ESETÉBEN IDÉN NOVEMBERBEN MÁR NEM HIVATALOSAN MEG IS KEZDŐDTEK A KLINIKAI TESZTEK, A JELENTKEZŐK EGY CSOPORTJA MÁR MEG IS KAPTA AZ ELSŐ OLTÁST.

Az Imbokodo és Mosaico is hat-hat oltásból áll, amikből az utolsó kettő tér el némileg egymástól. A két vakcina kísérletei abban is különböznek, hogy míg az Imbokodo tesztalanyai heteroszexuális dél-afrikai nők, addig a Mosaicót 3800 homoszexuális férfi és transznemű ember bevonásával tesztelik 57 helyszínen, szerte a világban (az Egyesült Államok, Latin-Amerika és Európa vesznek részt a programban). Anthony Fauci szerint nagyon fontos, hogy különböző kockázatú népességcsoportokban is bizonyítva legyen a vakcina hatékonysága.

Az Imbokodo teszteredményei 2021-ben, a Mosaico teszteredményei 2023-ban várhatóak.