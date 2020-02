Hightech ellenszert már találtak a koronavírusra

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Gyárak zártak be, a világ vezetői ipari cégei nem merik repülőre ültetni a szakértőiket, és a koronavírus miatt félelem miatt elmarad a világ egyik legnagyobb kiállítása, a két hét múlva esedékes barcelonai Mobil Világkongresszus (MWC). Miután az összes fontos cég lemondta a részvételét, köztük a Deutsche Telekom, az Ericsson, a Nokia, az LG, az Intel, a Sony, az Nvidia, a Facebook és az Amazon, a szervező GSMA bejelentette, hogy felújja a hatalmas show-t.

Ironikus, de épp a járvány adhat lökést az összes olyan technológiának, amit ezen a rendezvényen bemutattak volna.

Évek óta beszélnek Barcelonában az 5G technológiáról és az ipar 4.0 vívmányairól, amelyek hirtelen életbevágóan fontossá váltak, hiszen pont azt teszik lehetővé, hogy ne kelljen repülőre ültetni a szakértőket, hanem a céges központ kényelmes - és járványügyileg mindenképpen biztonságosabb - irodájából tudják menedzselni a szükséges beavatkozásokat. A világméretű krízisben is muszáj fenntartani az infrastruktúrát, az iparnak valamennyire aktívnak kell maradnia, ebben pedig nagy segítséget jelent a villámgyors hálózat és a kiterjesztett valóság.

„Az elmúlt két héten nagyobb aktivitást láttunk, mint 2019 egészében, 400 százalékkal többen töltötték le az appunkat” - írta a kiterjesztett valóságra épülő távkarbantartási megoldást szállító Delta Cygni Labs közleménye. Eszközeikkel elég a gyárban lévő munkások kezébe egy tabletet nyomni, és azon megmutatni, hogy melyik csavart kell meghúzni, hová kell bekötni a telepítendő új eszköz kábelét. Ezzel megspórolják az utazási költségeket, és nem kell a munkás betanításával húzni az időt.

Számtalan ehhez hasonló megoldás demóját próbáltam ki a korábbi MWC-ken, például amikor az Ericssonnál egy tőlem 50 kilométerre levő járművet vezettem, hálózatra kötött kontrollerrel több száz kilométeres távolságban lévő robotkart tudtam mozgatni és amikor hologrammal telefonáltam.

Vagy amikor idehaza a Vodafone demójában egy olyan autót vezettem, amelyben nem ültem benne. Ezekben az esetekben kritikus a hálózat gyors reakciója, az ezresmásodperces válaszidő, hogy a távoli robotkar pontosan tudja követni a mozdulatainkat, és az autó se szaladjon a kerítésnek.

Az optimista, technikai fejlődést támogató kormányoknak a szituáció jó lehetőséget ad arra, hogy felgyorsítsák az ipari digitalizáció és automatizáció folyamatát, amivel csökkenthetik akár már a mostani járvány hosszabb távú hatásait, és ezzel együtt jó előre felkészülhetnek a következő hasonló krízishelyzetekre, jelentősen csökkenve azok kockázatait. Tajvan például arra számít, hogy a vállalatai fontolóra veszik majd a Kínába kihelyezett gyártási kapacitásaik visszatelepítését, illetve az üzemek modernizációjával próbálnák vonzóbbá tenni a gyártószektorukat a nemzetközi partnerek szemében.

Világméretű világkongresszus

Az a kérdés még válaszra vár, hogy milyen jövője van az olyan gigantikus rendezvényeknek, mint a barcelonai mobilkongresszus, és nemcsak a most tomboló járvány szempontjából, hanem úgy általában is.

Minden évben százezer ember utazik Barcelonába, köztük több ezer újságíróval, hogy jól megnézzék a legfrissebb fejlesztéseket, a távközlési szakértők pedig egymás dolgait vizslatják és új üzleteket kötnek. Persze a közel háromezer kiállítónak mindenki csak az elenyésző töredékére tud időt szakítani. Az elmúlt években mi is igyekeztük a lehető legtöbb napot kint tölteni, de még így is főleg a nagy cégekre tudtunk fókuszálni. Nem túl hatékony, az a helyzet, és eközben az év maradék 51 hetében is több tucat sajtórendezvényt tartanak a nagy cégek, sőt, a legnagyobb bejelentéseiket direkt eltávolították a kiállításokról, hogy ne a médiazajban kelljen kommunikálniuk.

Érthető, hogy a vásár óriási bevételi lehetőség Katalóniának, másfelől viszont elképesztő mennyiségű repülőutat, taxizást és limuzinbérlést generál egy viszonylag szűk helyre koncentrálva, amivel a környezeti terhelés jelentősen megnövekszik. Kell, hogy legyen jobb megoldás, ha a mobilipar nem csak a könnyen csúszó érleltsonkás falatok mellett akar csacsogni a globális fenntarthatósági célokról, hanem ténylegesen tenni kíván értük.