A videojátékot úgy kéne kezelnie a szülőnek, hogy fogalma sincs róla

Az Egyesült Királyságban a napokban nyílik az első közfinanszírozású klinika a videojáték-függők gyógyítására. Már a puszta tény, hogy az egészségügy döntéshozói az intézmény létrehozása mellett döntöttek, és erre az adófizetők pénzét költötték, jól jelzi, hogy a játékaddikciót sokan nagyon súlyos problémának tekintik.

Nem ettem, nem aludtam, nem hagytam el a házat, nem mosakodtam. Nem csináltam semmi mást, csak ültem akár 32 órán keresztül egyhuzamban. Megtehettem volna, hogy felfüggesztem a játékot, és másnap folytatom. De én inkább úgy döntöttem, hogy éheztetetem maga, elhanyagolom az egészségemet, a kapcsolataimat, mindent. Még csak azt sem gondolom, hogy élveztem volna. Inkább elvesztem a játékban

– idézi a Vice a 24 éves James Good videojáték-függőt. A játékaddikció és általában a viselkedési függések mintha divatba jöttek volna az utóbbi években. Általában aggódó szülők vetik fel a függőség rémisztő lehetőségét, amikor gyermekük olyan kedvteléseknek hódol, amit ők helytelenítenek.

De valóban terjed-e a viselkedési függőség a világban, és valóban érzékenyebbek-e rá a mai gyerekek, mint régebben? Egyáltalán hogyan lehet egy tevékenységtől függeni, miközben az ember semmilyen tudatmódosító szubsztanciát nem vesz magához? Erről kérdeztük Demetrovics Zsolt egyetemi tanárt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánját. A beszélgetésben sok más mellet a következő kérdések is felmerültek:

Melyek a kritériumai a viselkedési függőségeknek? Van-e mennyiségi kritérium?

Mi történik az agyban, amikor kialakult már egy szenvedélybetegség?

Minden túltolt tevékenység lehet viselkedési függőség?

A politika tudja befolyásolni, hogy milyen viselkedési zavart tekinünk betegségnek, és mit nem?

Kombinálódhat többféle viselkedési függőség (pl. loot boxok: szerencsejáték-függőség + videojáték-addikció; vagy mikrotranzakciók: vásárlási szenvedély + videojáték-addikció)

Mennyire jó ötlet az addikció forrásának démonizálása?

Hogyan kezelik a viselkedési addiktokat? Van gyógyszeres része is?

Az nagyjából világos, hogy hogyan alakul ki a vegyületekre való függés. De a saját viselkedésünk hogyan lehet addiktív?

Hogyan lehet eldönteni, hogy a viselkedésem csak zavarja a családomat, vagy már tényleg függő vagyok?

Inkább a szociálisan izolált emberek lesznek függők, vagy épp az addikció okozza az elmagányosodást?

Meg lehet-e gyógyulni a viselkedési függésből?

A videojátékok valóban olyan addiktívak, mint azt divatos róluk állítani?

Ki hajlamos függővé válni?

A megoldás a teljes tilalom, vagy lehetséges ésszerű mértékre szorítani az addiktív viselkedést?

Mit kell tennünk ahhoz, hogy kordában tudjuk tartani a viselkedési késztetéseinket?

Mit tehet az aggódó szülő, ha függőnek érzi gyermekét?

