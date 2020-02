Az olívaolaj lehet a hosszú élet titka

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Minnesotai Egyetem kutatói szerint amit eszünk, az hatással lehet az egészségünkre, amiben semmi újdonság nincs, ahogyan azt is bebizonyították már, hogy a mediterrán étrend jó. Most viszont Doug Mashek és csapata arra a következtetésre jutott, hogy a mediterrán étrenden belül is az olívaolaj lehet a hosszú élet és az időskori betegségek megelőzésének titka.

Korábban azt feltételezték, hogy a vörösbor a titok, mert a benne található rezveratrol nevű vegyületnek köszönhetően nőhet a várható élettartam, és az védhet az időskori betegségekkel szemben. De mint kiderült, nem ez, hanem az olívaolajban található zsírok jelentik a megoldást.

A kutatás szerint az sem elég, ha valaki elkezdi drasztikusan növelni az olívaolaj bevitelt, mert a jótékony hatást sok mozgással, és kalóriabevitel csökkentésével lehet maximalizálni, ugyanis a kutatás szerint az igazi előnyök akkor kerülnek felszínre, mikor a test lebontja a lipidcseppeket, amikben a zsír raktározódik.

A kutatás következő lépcsőfoka, hogy megértsék, biológiailag hogyan működik ez a folyamat, és akár a gyógyászatban is lehessen alkalmazni.

Addig is maradhat a mediterrán étrend és a mozgás, bár az olívaolaj fogyasztása a madarakra veszélyes, ráadásul a hozam az időjárástól is függ, aminek pedig az időjárási szélsőségek nem tesznek jót.