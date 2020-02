Polgári engedetlenségre szólít fel az ENSZ volt klímafőnöke

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A február 25-én megjelent könyvében polgári engedetlenségre hív Christiana Figueres, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének (UNFCCC) volt főtitkára, a párizsi klímaegyezmény főtárgyalója, mert szerinte ezzel kényszeríthető ki intézményes válasz a klímaváltozásra – írja a Forbes.

Eljött az idő, hogy ahol csak lehet, erőszakmentes politikai mozgalmakban vegyünk részt

– írja The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis, azaz "az általunk választott jövő: túlélni a klímakrízist" című könyvében, Figueres, aki 2010 és 2016 között volt az UNFCCC főtitkára. A könyvet stratégiai tanácsadójával, Tom Rivett-Carnackal közösen jegyzi.

A szerzők szerint az embereknek választóként meg kell követelniük, hogy aki a szavazataikat szeretné, prioritásként kezelje a klímakrízist, és a probléma méretéhez illő megoldást kínáljon. Azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy az olyan rendszerszintű akadályok, mint a pártpolitikai szembenállás és a vállalati lobbi, szükségessé teszik a rendszer keretein kívüli fellépést is.

A polgári engedetlenség nemcsak erkölcsi választás, hanem egyúttal a legerőteljesebb módszer a politika világának alakítására. [...] A rendszerszintű politikai elmozdulásokhoz történetileg mindig jelentős méretű polgári engedetlenségre volt szükség. Kevés ilyen történt anélkül

– írják a polgári engedetlenség hatásának tudományos hátterére hivatkozva, illetve olyan legendás engedetlenségi vezetőket megidézve, mint Gandhi, Martin Luther King vagy Nelson Mandela. Támogatásukról biztosítanak olyan klímaaktivistákat is, mint Greta Thunberg vagy az Extinction Rebellion.