Vietnámban az összes koronavírus-fertőzött meggyógyult

Vietnámban az eddig regisztrált 16 koronavírus-fertőzött mindegyikét gyógyultnak nyilvánították, és kiengedték a kórházból - jelentette a WHO helyi szervezete. Az érintettek között volt egy 73 éves férfi is, aki a leginkább veszélyeztetett korcsoportba tartozik; őt is egészségesen engedték haza, ahogyan azt a 3 hónapos csecsemőt is, aki az eddig ismert legfiatalabb fertőzött. Az ország miniszterelnök-helyettese optimistán, de azért visszafogottan azt nyilatkozta, hogy a háborút még nem nyerték meg a koronavírussal szemben, de egy fontos csatát igen.

Vietnám ezzel az első ország, ahol fertőzötteket jelentettek, de sikerült őket elkülöníteni, megállítani a továbbterjedést, és a gyógyulásukkal újra elérni, hogy ne legyen (ismert) fertőzött az országban.

A WHO helyi képviselője a nagyon gyors, kemény, és hatékony intézkedéseket dicsérte. Az első érintettet január 23-án, a holdújévi ünnepségek első napján regisztrálták az országban, február elsején hirdetett járványügyi vészhelyzetet a kormány, és betiltották a beutazást az országba Dél-Koreából, ami a járvány Kínán kívüli legfontosabb gócpontja Ázsiában. Az Iránból és Olaszországból érkezőket 14 napos karanténba zárták. Február 13-án egy 10 ezer fős települést Son Loi-t karantén alá vontak.

Ez a karantén március első hetéig továbbra is fennáll, attól függetlenül, hogy most egyetlen fertőzöttről sem tudnak az országban. Az iskolákat is bezárták átmenetileg, a tervek szerint a tanítás március másodikán folytatódhat, ekkortól újra adnak ki vízumot dél-koreai állampolgároknak is.