Több szabadidő, boldogság és a hírek hiánya várja az embereket a Facebook nélkül

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Közgazdászok átfogó tanulmányt készítettek arról, hogy milyen jóléti hatásai vannak a közösségi médiának. A véletlenszerűen kiválasztott embereken többek között annak hatását is mérték, hogy mi van akkor, ha valaki otthagyja a Facebookot.

A tanulmány készítői Facebook-hirdetésekben kerestek olyan embereket, akik hajlandóak lennének otthagyni a közösségi oldalt egy hónapra, majd utána válaszolni néhány kérdésre. Mivel az erőfeszítésekért pénz is járt, ezért rendkívül magas, 2743 fő bevonásával tudták elvégezni a kísérletet.

A jelentkezőket két csapatra szedték. A résztvevők egyik fele továbbra is használhatta az oldalt, ők voltak a kontrollcsoport, a vizsgálati alanyok másik fele viszont felfüggesztette tevékenységét. A kutatók kérdőíveken, szöveges üzenetben, monitorozó szoftvereken keresztül gyűjtötték be az infót mindkét csoportról, és a későbbiekben is nyomon követték a részvevőket.

A vizsgálatból kiderült, hogy:

Átlagosan 60 percük szabadult fel naponta azoknak, akik otthagyták az oldalt, saját bevallásuk szerint az emberek ekkor az offline, vagyis a családi és baráti kapcsolataikat ápolták.

Saját bevallásuk szerint kicsit jobb lett az életük. Kevesebbet szorongtak, boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbak érezték magukat, és elégedettebbek voltak az életükkel.

A kísérlet vége után visszatértek az oldalra, de kevesebb időt töltöttek ott, 5 százalékuk pedig annyira hozzászokott a Facebook-mentes élethez, hogy nem aktiválták újra a fiókjukat.

Viszont nem állították olyan magabiztosan, hogy otthon vannak a legfrissebb hírek világában, és nem is tudtak hibátlanul válaszolni aktuálpolitikai kérdésekre. A kutatás szerint 15 százalékkal kevesebb hírt olvastak a kutatás ideje alatt.

Jelentősen csökkent a politikai nézetekkel kapcsolatos kérdések megosztottsága, csökkent a felhasználó számára nem szimpatikus politikai párt iránti ellenséges érzés.

A kutatás igazolt egy korábbi, hasonló témájú tanulmányt, ami ugyanígy arra jutott, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, mennyi időt töltenek a közösségi oldalon, és mennyi más dologgal is foglalkozhatnának helyette, ami sokkal boldogabbá tenné őket. Ugyanakkor új elemként a mostani kutatásban megjelent az negatív hatás is, hogy az emberekhez kevesebb hír jut el a közösségi oldalak nélkül.

Az egy hónapig a Facebookot mellőzők 80 százaléka állította azt, hogy összességében jót tett nekik, hogy nem használták a közösségi oldalt. Kollégánk is hasonló megállapításra jutott.