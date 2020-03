179 millió dollárt fizet a Google-nek az ipari kémkedő mérnök

A Reuters értesülése szerint 179 millió dollár megfizetésére kötelezte a bíróság Anthony Levandowskit, akit azzal vádoltak, hogy korábbi munkahelyéről ipari titkokat lopott.

Levandowski sokáig volt a Waymo, az akkor még Google-ön belüli autós részleg vezetője. A vádak szerint mikor távozott a cégtől, magával vitt közel 10 gigabájtnyi, avagy 14 ezer dokumentumnyi jogvédett információt is, aztán alapított egy önjáró kamionos céget, ahol újra elővette a jegyzeteit, és abból összeállított egy olyan technológiát, hogy az Uber azonnal lecsapott a cégére 680 millió dollárért. Aztán kiderült, hogy a tervei és ötletei véletlenül megszólalásig hasonlítanak a Google ötleteire, ezért aztán perre ment a két cég, és Levandowskinak is bíróság elé kellett állnia, és a cég is kirúgta.

Az Uber és a Waymo 2018-ban egyezett meg, a megegyezés részeként 245 millió dollárt kapott a Waymo, bár ők jóval többet szerettek volna. A Google külön pert indított Levandowski ellen, és 179 millió dollárban állapodtak meg a San Francisco-i bíróság előtt. Közleményük szerint továbbra is harcolni fognak, hogy a tőlük lopott adatokat más ne használhassa, Levandowskira pedig még vár egy tárgyalás ipari kémkedés miatt, ahol akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.