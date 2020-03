Önvezető hajó próbálja meg átszelni az Atlanti-óceánt

Mikor az autonóm járművekről van szó, akkor a többségnek az önvezető autók jutnak eszébe az először, pedig például az IBM és a Promare közös kísérlete az önvezető hajókat emelheti egy új szintre.

Mesterséges intelligenciával felruházott tengerészeti navigációs rendszert kapott egy hajó, ami szeptember 16-án indul útnak legénység nélkül, és a tervek szerint ugyanazt az utat járja majd be, mint 400 évvel ezelőtt a Mayflower. A hajó 1620-ban Plymouthból vitte az első angolokat Amerikába. Akkor az út sikere a szélviszonyokon és az emberi navigáción múlt, most a hajót a szél és napenergia egyvelege hajtja majd, de tartalék dízel generátort is kapott a biztonság kedvéért. Míg az első Mayflower a feljegyzések szerint olyan 2,5 csomóval, azaz 4,5 kilométer /órával haladt, addig az önvezető változat 20 csomóval, azaz olyan 40 kilométer / órával halad majd, és nagyjából két hét alatt teszi meg az utat.

A tavaly októberben bejelentett kísérlet célja, hogy emberi beavatkozás nélkül jusson át a hajó a nemzetközi vizeken. A dolgot nehezíti, hogy a mesterséges intelligencia kapitány bár műholdon keresztül kaphat internet-hozzáférést, de alapvetően a helyi szervereknek kell megoldania a navigálást, és reagálni kell a környezetre, döntéseket kell hozni, mindezt nagyon gyorsan.

A hajó algoritmusát évekig tanították, ehhez az IBM biztosította a Power AC922 gépét, hogy be tudjon azonosítani más hajókat, bójákat, bármilyen vízben található törmeléket vagy szemetet, vagy elemezze az időjárást, és ezek alapján hozzon döntéseket. Az olyan extrém helyzetekre is fel kellett készíteni, hogyan tud manőverezni ha esetleg előtte egy nagy szállítóhajó rakománya beborul, mert annyira hullámzik az óceán, de a rádióüzenetekre is tudnia kell reagálni.