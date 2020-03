A Terminátornak tök mindegy, miért öl meg

A mesterséges intelligencia manapság olyan varázsszó, amitől megnyílik a befektetők pénztárcája, és egyszerre jön izgalomba minden programozó és startupvezér, sci-fi-író és a filmstúdiók fejesei. Kicsit mindegyik más miatt pörög ezen a témán, de alapvetően mindegyik ugyanazt látja benne: a jövő nagy lehetőségét. Nem csoda, hogy az átlagembernek már maga a fogalom elég homályos, van, akinek a Mátrix Smith ügynökét jelenti, másnak a telefonjában a digitális asszisztenst, megint másnak a Google híres szoftverét, ami a gó nevű játékban megverte a legjobb emberi játékosokat.

Mi is valójában a mesterséges intelligencia? Sőt: mi az intelligencia úgy önmagában? – vetődik fel a kérdés.

Hogy ezt megválaszoljuk, Héder Mihály egyetemi docenst hívtuk segítségül, aki a mesterséges intelligencia filozófiáját kutatja.

A beszélgetés során aztán egy csomó más téma is felmerült, például:

Mennyire kell hinnünk Elon Musknak, amikor a mesterséges intelligenciát az emberiségre fenyegető legkomolyabb veszélyként emlegeti?

Honnan vesszük észre, hogy “öntudatra ébred” egy gép?

Lehet-e etikai megfontolásokat programkódba önteni, van-e értelme az Asimov-féle robotika-törvényeknek?

Lehetnek-e egy mesterséges intelligenciának érzelmei?

Igaza van-e a Mátrix Smith ügynökének, amikor azt mondja, hogy az emberi faj egy betegség, és a mesterséges intelligencia rá a gyógyír?

Emberek maradunk-e, ha elérünk addig, hogy a tudatunkat digitalizáljuk?

Melyik filmek ábrázolják leginkább realisztikusan a mesterséges intelligenciát?

Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokról?

