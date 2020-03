Lopakodva terjed a koronavírus

A Science tudományos folyóiratban közzétett új kutatás eredményei szerint az új típusú koronavírus villámgyors terjedéséhez nagyban hozzájárult, hogy kezdetben a fertőzéses esetek túlnyomó része dokumentálatlan volt. A Columbia University, az Imperial College London, a UC Davis és a University of Hong Kong egyetemek közös kutatócsoportja számítógépes modell segítségével vizsgálta 375 kínai város járványügyi adatait a január 10. és 23. közötti időszakra nézve.

A kutatók azt találták, hogy a SARS-CoV2 vírus idő- és térbeli terjedésére nem adnak kielégítő magyarázatot a megerősített esetekre vonatkozó statisztikák, az általuk használt modell szerint a fertőzések kiemelkedően magas, 86 százaléka észrevétlenül történt.

A COVID-19 járvány robbanásszerű terjedéséért leginkább az enyhe lefolyású megbetegedések és a tünetmentes vírushordozók a felelősek, akiknél nem vették észre a fertőzést, magyarázta Jeffrey Shaman, a Columbia University kutatója, a tanulmány egyik szerzője:

Az észrevétlenül maradt koronavírus-hordozók minden eddiginál jóval nagyobb mértékben járulhattak hozzá a populációk fertőzötté válásához. Azt látjuk, hogy Kínában rengeteg a dokumentálatlan fertőzött, és ezek akadály nélkül terjesztik a vírust. Ezek a jelenleg is zajló lopakodó fertőzések folyamatos kihívást jelentenek a járvány megfékezése szempontjából.

A dokumentálatlanul maradt enyhe esetek egyébként a becslések szerint fele olyan fertőzőképesek, mint az orvosok által kiszűrt vírusgazdák, súlyosabban megbetegedett egyének, de ettől függetlenül komoly szerepük van a járvány terjedésében: a modell szerint az orvosi adatokban megjelenő fertőzések 79 százaléka az észrevétlenül lezajlott, enyhe lefolyású megbetegedésekre vezethető vissza.

A kutatók lefuttattak egy másodlagos szimulációt is a január 24. és február 8. közötti időszakra, amikor jóval szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be Kínában, és nem meglepő módon azt mutatta a modell, hogy a dokumentálatlan esetek száma szignifikánsan csökkent. Mindez bőven megerősíti az egyéni védekezés, a társadalmi távolságtartás és legfőkébb a minél szélesebb körű tesztelés fontosságát – ez utóbbival kapcsolatban a WHO épp most szólította fel a világ kormányait, hogy

teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!

