Medveepét is ajánl a kínai kormányzat a koronavírus ellen

Nagyjából egy hónappal az után, hogy Kína bejelentette hogyan fogja szabályozni az élőállatok kereskedelmét és hogy milyen vadon élő állatok fogyasztását korlátozná, az állatvédőket is sokkolta, hogy medveepét tartalmazó kínai praktikát ajánl a koronavírus ellen a kormány hivatalos oldala.

A Tan Re Qing olyan injekció, amit a hagyományos kínai gyógyászat használ, egyik összetevője a medveepe. A hivatalos ajánlás szerint ez segíthet az új koronavírus okozta megbetegedések súlyos tüneteinek kezelésében is.

A különböző medvefajok epéjét már a nyolcadik század óta használják az ursodeoxikolsav miatt, amiről később a modern orvostudomány is bebizonyította, hogy elősegíti az epekövek feloldását, és segíti a májbetegségek kezelését, gyulladáscsökkentő hatása miatt alkalmas lehet arra, hogy akár légúti betegségek esetén is segítsen.

Már évtizedek óta állítja elő a gyógyszeripar szintetikusan, vagyis anélkül, hogy medve közelébe kellene menni. Viszont a feketepiac és a hagyományos gyógyászat sokszor még mindig az igazi, és nem a szintetikus alapanyagot keresi, mert az eredetit hatékonyabbnak és erősebbnek tartják.

Az állatvédőszervezetek arra is felhívják a figyelmet, hogy a tudomány jelenlegi álláspontja szerint az új koronavírust nem lehet gyógyítani, a tünetek enyhíthetőek, de erre számtalan más gyógyszer is rendelkezésre áll, semmi sem bizonyítja, hogy a medveepe hatékonyabb lenne. Ugyanannyit ér, mintha köhögés elleni szirupot vagy fájdalomcsillapítót venne be valaki.

A vadon élő állatok védelmének szigorítása nincs napirenden Kínában. Az 1989-es törvények a vadon élő állatokat az emberek javára felhasználható erőforrásnak tekinti. A törvény 2016-os módosítása tovább enyhítette a vadon élő állatok kereskedelmét, különös tekintettel arra, hogy a hagyományos kínai orvosláshoz egyszerűbben lehessen őket felhasználni. A jelenlegi törvények lehetővé teszik, hogy fogságban tartott medvék epéjét használják, viszont más országokból vagy vadon élő medvék epéjét nem használhatják.

Az állatvédők is az illegális kereskedőktől értesültek a hírről

Az állatvédő szervezetek onnan értesültek arról, hogy a kínai kormány hivatalosan is medveepét ajánl, hogy az illegális kereskedők a közösségi oldalakon aktivizálni kezdték magukat, és a kormány ajánlását is mellékelve hirdetik a termékeiket. A medveepe nem csak Kínából de Laoszból, Vietnamból és Észak-Koreából érkezik, hiába számít veszélyeztetett fajnak például az ázsiai fekete medve, aminek a kereskedelme is tilos, mégis az egyik legkedveltebb fajta az illegális kereskedők listáján. A listán nem csak a medveepe szerepel, hanem például az orrszarvú szarvának a pora, ami szintén vezélyeztetett állat. A környezetvédelmi szakemberek, hogy a kormány listáján szereplő szerek növelik az orvvadászatot.

Az állatvédők jelentése szerint a legálisan, erre a célra fogságban tartott állatokat is szűk ketrecekben tartják, az epét pedig csak invazív módszerekkel tudják kivonni az állatokból. Vagy katéterezik őket, vagy fecskendővel szívják le. Ez nagyon sok esetben okoz gyulladást és betegségeket az állatoknál, sőt a fogyasztókra is veszélyes lehet, mivel gyakran vérrel, gennyel, széklettel és baktériumokkal teli váladékot szívnak le az állatokból.

