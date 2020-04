A Google helyadatai szerint még mindig sokan járnak a szabadba

Összesített, anonimizált adatok alapján földrajzilag és helytípusok szerint jeleníti meg a jellemző tartózkodási helyeket Magyarországra vonatkozóan is a Google, amelyből jól látszik, hogy a parkok népszerűsége növekedett, míg értelemszerűen visszaesett az olyan helyek forgalma, mint az éttermek, vagy a szórakozóhelyek. A jelentéssel a Google a vírus terjedésének megelőzését segítené, és remélik, hogy a közegészségügyi tisztviselők egyéb forrásai mellett ez a jelentés is támogatni tudja a világjárvány kezelését célzó döntéseket.

A legújabb, április 5-ig tartó adatok elemzése után az derült ki, hogy bár általánosan az egész országban nőtt azok száma, akik otthon maradnak, ezzel együtt a parkok is népszerűbbek a szokásosnál.

Pest megyében például a 2020 január 3-tól február 6-ig tartó periódushoz képest 104 százalékkal növekedett a forgalom.

Az is jól látszik, hogy a parkok népszerűsége a hétvégéken ugrik meg, vagyis olyankor látogatnak el a legtöbben, ezért Húsvétra készülve például több település is szigorított. Magyarországról összességében elmondható, hogy 20 százalékkal növekedett a parkok népszerűsége, és 8 százalékkal többen maradtak otthon. Viszont értelemszerűen esett az éttermek, múzeumok, könyvtárak forgalma, ahogyan kevesebben mennek vásárolni és gyógyszertárba, sőt munkahelyükre is.

Az adatok minden megyére és külön Budapestre is elérhetőek, és az elkészítéséhez a Google összesített, anonimizált adatokat használt a helyváltoztatások tendenciáinak feltérképezésére földrajzilag, olyan helytípusok szerint kategorizálva. Pontos számszerűsített adatokat nem, csak százalékos változást mutatnak, és nem tesznek elérhetővé személyes azonosításra alkalmas információkat, például az egyén tartózkodási helyét. elérhetőségeit vagy mozgását.