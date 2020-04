Az egész európai olajpiacot fenyegeti az olajfák betegsége

Olasz, spanyol és görög mezőgazdasági dolgozók megélhetését és az egész olívaolaj-piacot fenyegeti, hogy ismét felütötte fejét a Xylella fastidiosa nevű növényi kórokozó baktérium, amit egyszerűen csak olajfaleprának hívnak a gazdák.

Mi ez a betegség az olajfáknál?

Van rá gyógymód?

A jelenlegi adatok szerint Olaszország olívaolaj-termő vidékének 17 százaléka érintett, és megjelent Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában is. A járvány tavaly indult, és már legalább egymillió fát ki kellett vágni Olaszországban. Szakemberek szerint ha nem tudják csökkenteni a fertőzés ütemét, és nem tudják pótolni a kivágott fákat, akkor ötven év alatt 5 milliárd euró lehet a veszteség.

Drasztikus lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy sikerüljön megállítani a fertőzést Európában, ez azt jelentené, hogy a látszólag egészséges egyedek jelentős részét is ki kellene vágni, és olyan fákkal pótolni, amik rezisztensek a kórokozóra. A szakemberek szerint szükség lenne arra is, hogy gyümölcsfákat vágjanak ki, és olajfaültetvényeket telepítsenek a helyére, de még így is éves szinten nagyjából 10 millió euró veszteségre kell készülnie az országoknak.

A jelenlegi számítások szerint a baktérium, amire egyelőre nincs gyógymód, éves szinten nagyjából 5 km-es sugarú körben terjeszkedik, ha megelőző intézkedéseket tesznek a gazdák, akkor ezt 1 km-re lehet csökkenteni. Ezek közé tartozna az is, ha látszólag egészséges fákat vágnának ki, amit már javasoltak a szakemberek a gazdáknak, de azt mondják, hogy nem volt éppen kedvező a fogadtatás a termelők részéről. A növényi betegségekre való felkészülés egyébként sem egyszerű feladat a mezőgazdaságban, a még egészséges egyedek esetében is, mert nagyon eltérőek a módszerek és a hatásaik. A kormányoknak megfelelő intézkedéseket kellene hozniuk, amiket a gazdáknak be kellene tartaniuk, és fontos lenne az is, hogy a rezisztens fajtákat kifejlesszék, majd állami segítséggel szaporítsák, és minél több helyen használják.

A veszteség azonban nemcsak gazdasági, hanem kulturális jelentőséggel is bír, ugyanis néhány olajfaliget több száz éves, most ezeket is kivágás fenyegeti, mert egyelőre nincs más gyógymód a fertőzés megállítására. És ebbe még bele sem számolták azt, hogy a klímaváltozás is hatással van évek óta a termésre.