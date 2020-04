Súlyos komplikációk léptek fel az egyik legígéretesebb koronavírus-ellenszer tesztelése közben

Nagy reményt fűztek a kutatók a malária ellenszerének tartott klórkinin hatóanyag felhasználásához az új koronavírus-fertőzöttek kezelésében, azonban Brazíliában leállították a nagy dózisú tesztelést, miután több tesztalanynál is veszélyes szívritmuszavar lépett fel. Kisebb dózisokkal még kísérleteznek, de a hatékonyságról egyelőre nincs elég adat.

A klórkinin és a hidroxi-klorokin-szulfát – amelynek kivitelét egyébként az első biztató eredmények után a magyar kormány megtiltotta – az a hatóanyag, amelynek neve az utóbbi időszakban egyre többször jelent meg a nemzetközi sajtóban, főleg miután Donald Trump is azt mondta, hogy ez lehet az a szer, ami mindent megváltoztat.

A brazil kutatók által vezetett kísérletben a tervek szerint 440 emberen vizsgálták volna, hogy a hatóanyagok biztonságos és hatékony megoldást jelentenek-e a koronavírus-fertőzés kezelésében. Az alanyok vagy „nagy adagot” kaptak, ami azt jelentette, hogy 600 mg-ot naponta kétszer, tíz napon keresztül, vagy „kisebb adagot”, azaz napi 450 mg-ot, az első napon kétszer, aztán négy napig naponta egyszer. A vizsgálatban sem a betegek, sem a kezelőorvosok nem tudták, hogy ki milyen adagot kap.

A vizsgálat elindulása után nem sokkal azonban már észlelték az első aggasztó jeleket. Még csak 81 fő kapta a hatóanyagot, de a kezelés megkezdése után néhány nappal szívritmuszavart tapasztaltak több embernél is, akik közül volt, aki a nagyobb dózist kapta, de olyan is, aki a kisebbet. Két ember meghalt abból a csoportból, amely a nagyobb adagot kapta, náluk a halál előtt gyors, rendellenes pulzus, kamrai tachycardia alakult ki.

A kutatók a nagy dózissal kapcsolatos kutatásokat azonnal leállították, és figyelmeztetést adtak ki, hogy azt ne használják koronavírusos betegek kezelésében. A közleményükben azt írták, hogy elegendő adat gyűlt össze a nagy dózis alkalmazása ellen, ezért azt javasolják, hogy a további halálesetek elkerülése miatt ne is folytassák az ezzel kapcsolatos kísérleteket. A Newsweek szerint egy francia kórházban is abbahagyták a szer alkalmazását legalább egy esetben, miután szívritmusproblémák jelentkeztek a betegnél.

A két hatóanyagot már régóta használják a malária kezelésére, és már ott is felmerült, hogy az alkalmazása nem biztonságos olyan betegeknél, akik szívritmuszavarban szenvednek.

A halálesetek után a kutatók az összes olyan beteget, akik eddig a nagy dózisú csoportban voltak, áthelyezték a másik, alacsonyabb dózisú csoportba, ahol tovább vizsgálják a szerek hatékonyságát és biztonságát. Egyelőre nem áll rendelkezésre elég adat, hogy megválaszolják a kérdést, miszerint hatékony lehet-e a gyógyszer. A kutatók azt is jelezték, hogy a vizsgálatban részt vevő összes beteg szed egy azitromicin nevű antibiotikumot is, ami szintén növelheti a szívritmuszavarok előfordulásának esélyét. Azonban az orvosok nem tudták megbecsülni a szer hatását, mivel azt már a vizsgálatok előtt is szedték a betegek. A New York Times szerint az antibiotikum és a malária elleni hatóanyag kombinációját az amerikai kórházakban is használják.