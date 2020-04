Belsős források szerint egy hónappal is eltolhatja az Apple az idén őszre várt új iPhone modellek megjelenése, mert a koronavírus-járvány a kereslet csökkenése mellett az elektronikai cikkek alkatrészeinek gyártásának oroszlánrészét végző ázsiai gyártósorok működésében is komoly zavarokat okozott – írja a The Wall Street Journal.

A cég a tervek szerint négy új modellt adna ki idén, illetve a korábban kiszivárgott információk szerint egészen pontosan a dizájnváltást hozó iPhone 12-t adná ki négy különböző méretben. A gyártó általában szeptember közepén rántja le a leplet az új telefonjairól, és még abban a hónapban piacra is dobja őket. Ehhez azonban arra van szükség, hogy már a nyár elején felpörgessék a gyártást, hogy augusztus környékén már a készletek feltöltésére tudjanak koncentrálni.

A mostani helyzetben a kiszivárgott információk szerint a júliustól szeptemberig tartó időszakban a cég még mindig a gyártással lesz elfoglalva, a tömeggyártás pedig egy hónappal csúszhat majd. Az Apple egyelőre nem kívánta kommentálni a korábban is feltűnt értesüléseket, de ha hinni lehet a pletykáknak, nem kizárólag ezen a téren vesznek majd vissza, a handsetek gyártása terén például állítólag jelentős csökkenésre lehet számítani.