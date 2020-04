Elon Musk szerint a kijárási korlátozások fasiszták

Elon Musk kikelt a koronavírus-járvány lassítására bevezetett kijárási korlátozások ellen. A Tesla- és SpaceX-vezér az előbbi cége pénzügyi teljesítményéről tartott tájékoztató során fasisztának nevezte a korlátozó intézkedéseket, és az emberek szabadságának a visszaadását követelte – írja a CNN.

Úgy fogalmaznék, hogy ez az emberek erőszakos bebörtönzése a saját otthonukban. Ez véleményem szerint szembemegy minden alkotmányos jogukkal, és borzasztóan sérti a szabadságukat, az emberek nem ezért jöttek Amerikába vagy építették ezt az országot. Ez egy botrány

– mondta.

Musk már a járvány eleje óta kritikus a korlátozásokkal, szerdán pedig Twitteren gratulált Texas államnak a korlátozások enyhítéséhez, illetve szintén aznap Amerika felszabadítását követelte. Az egyik bejegyzése alatt kialakult beszélgetésben annyit azért finomított, hogy a korlátozások feloldását szerinte is óvatosan kell véghez vinni, de megismételte, hogy a kollektív kijárási korlátozást de facto házi őrizetnek tartja.

Zuckerberg máshogy látja

Közben egy másik befolyásos techvezető, a Facebook-vezér Mark Zuckerberg éppen arról beszélt a cége pénzügyi teljesítményének ismertetésekor, hogy a korlátozások túl gyors feloldásától tart – írja a Bloomberg.

Attól tartok, hogy a túl gyors újranyitás szinte garantálni fogja a járvány jövőbeli kitöréseit és a rosszabb egészségügyi és gazdasági következményeket

– mondta, hozzátéve, hogy a félelme szerint a világjárvány negatív hatásai tovább fognak tartani, mint ahogy azt az emberek gondolják.

A járvány nyomában érkező válságot részben a Facebook is megérzi, mert a bevételeik oroszlánrészét adó hirdetések ára márciusban bezuhant, és egyes szektorok, például az utazási és az autós cégek teljesen ki is estek. A felhasználók száma azonban – minden bizonnyal szintén a járvány, illetve a bevezetett kijárási korlátozások hatására – megugrott a cég különféle platformjain, az összesített havi felhasználószám az első negyedévben elérte a 2,99 milliárdot. Az egyéb bevételek kategóriája, ahová a virtuális valóságban utazó Oculus és a Portal nevű okoskamera is tartozik, szintén jelentősen növekedett, éves összehasonlításban 80 százalékkal.

Zuckerberg azt mondta, arra számít, hogy a megnövekedett felhasználói aktivitás egy része a korlátozások feloldásával eltűnik majd. Az egészségügyi helyzet romlásával kapcsolatos aggodalmai mellett alighanem ez a felismerés is hozzájárul ahhoz, hogy az óvatos lazítás pártján áll.