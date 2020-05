Belezoomoltam a világ legnagyobb katonai központjába

Legutóbb könnyed(nek szánt, legbelül kissé szitkozódós) hangvételű képriportban számoltam be arról, hogy milyen az ha valaki (én) fogalmatlanul indul neki amerikai katonai repülőgépeket szpottolni, csak úgy bele a nevadai sivatagba Las Vegas határában, és aminek kudarcát egy látványos amerikai-magyar közös hadgyakorlat enyhíthette csak. Most azt mutatom meg, hogy milyen az, amikor szerencséje van a földön, vízen, levegőben katonai járművekre vadászó civilnek.

A helyszín: San Diego, Kalifornia. A Los Angelestől 190 kilométerre délre, a Csendes-óceán partján fekvő nagyvárost csaknem másfél millióan lakják, ezzel a nyolcadik legnépesebb metropolisz az Egyesült Államokban. San Diego világszerte híres a kilométereken át húzódó strandjairól, izgalmas óvárosáról, a Panama-csatorna megnyitása alkalmából tartott 1915-ös Panama–Kalifornia Kiállításról, illetve az arra felhúzott missziós és puebló revival stílusú épületegyüttesről. De leginkább arról, hogy jókora részben itt összpontosul a világ vezető nagyhatalmának hadereje.

Az USA történelmi fordulatai úgy hozták, hogy a haditengerészet központja már jó ideje San Diego – ennek oka részben a remek kikötői adottságokban, a mély óceánöbölben rejlik. A huszadik század során a haditengerészet mellett a testvéri haderőnem, a tengerészgyalogság is gyökeret vert a városban, aminek ipara, gazdasága nagy mértékben alkalmazkodott az egyre terjeszkedő katonai létesítmények kiszolgálásához. A haderőstatisztikák szerint az Egyesült Államok haditengerészetének (U.S. Navy) legfontosabb flottája, a Csendes-óceáni flotta csaknem kétharmada itt állomásozik. San Diego több mint ötven hadihajó és tengeralattjáró otthona, mólói mellett a legújabb haditengerészeti fejlesztések eredményei is ott ringatóznak az öböl vizén. Az amerikai tengerészgyalogság (U.S. Marine Corps, USMC) San Diego-i bázisain a tengeri-szárazföldi haderőnem egyharmada összpontosul, repülőgépekkel, hajókkal, tengerészgyalogosokkal, mindennel. Ezen kívül még a parti őrségnek (U.S. Coast Guard, USCG) is vannak itt bázisai, egyszóval mindent összevetve nincs a világon még egy olyan város, ahol ekkora koncentrációban lenne ekkora és ilyen modern haderő.

San Diego a sok és sokféle katonai bázissal tehát maga a földi paradicsom a haditechnika-szpotterek számára. Ahhoz, hogy a magamfajta civil valamelyest közelebbről is szemlélhesse mondjuk a tengerészgyalogság irtózatosan menő MV-22B Osprey gépeit, vagy a haditengerészet nem kevésbé lenyűgöző trimarán csatahajóit, szükség van egy bennfentes kísérőre, aki előtt megnyílnak a bázisok kapui, sorompói. Nekem szerencsére volt ilyenem, akinek köszönhetően öt San Diego-i katonai létesítményben is körülnézhettem, a megengedett távolságból lesve az ott zajló életet, vagy éppen nem zajló csendéletet:

Az alábbi képek két napi intenzív bázistúra során készültek, szögesdróton, kerítésen innen és túl, pirkadattól, alkonyatig. Ízelítőt adnak a San Diegót meghatározó katonai bázisok hangulatából, betekintést engedve a legfeljebb a katonák hozzátartozói által látható létesítményekbe.

A 333 méter hosszú USS Carl Vinson (CVN–70) látogatóban a haditengerészet San Diego-i bázisán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Carl Vinson tornya, az oldalán az atommeghajtású hadihajó azonosító száma. A hajót Georgia állam 1965-ben elhunyt kongresszusi képviselőjéről keresztelték el, hívójele "Arany Sas". (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Nimitz osztályú repülőgép-hordozó a San Diego-i bázisú egyes számú repülőgép-hordozó csapásmérő egység, a Carrier Strike Group One (CSG-1, CARSTRKGRU 1) zászlóshajója. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Karbantartás alatt lévő MV-22B Osprey billenőrotoros konvertiplán a tengerészgyalogság San Diego-i bázisán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Marine Corps Air Station Miramar (MCAS Miramar) a tengerészgyalogság 3. légiezredének otthona (3rd Marine Aircraft Wing), az alakulatnak többek között tucatnyi Osprey gépe is van. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Sikorsky CH-53E Super Stallion nehéz szállítóhelikopter és McDonnell Douglas F/A-18 Hornet vadászgépek a haditengerészet repülőterén. A Super Stallion a legnagyobb nyugati helikopter, csak az oroszoknak vannak nagyobb helikopterei. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A haditengerészet légibázisa mellett horgászok fogják a napi betevőt és a helyi éttermeknek szánt tengeri halakat. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A San Diego-i légtér meglehetősen forgalmas, leggyakrabban talán Sikorsky UH-60 Black Hawk helikoptereket – illetve ezek különféle változatait – látni. A képen a haditengerészet 168537 lajstromjelű, MH-60S Knighthawk (Seahawk), többcélú helikoptere húz el a fejünk fölött az alkonyatban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A tengerészgyalogság bázisán van egy remek repülőmúzeum, a Flying Leatherneck Aviation Museum, ahol több mint harminc olyan legendás repülőgép és helikopter van kiállítva, mint például ez a Grumman A-6E Intruder (lajstromjel: 154170). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A tengerészgyalogság bázisának egyik sarkában légi utántöltéshez használatos Lockheed Martin KC130 Hercules repülőgépek pihentek a betonon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy jól ismert rajzfilmkarakter. A gép: egy Bell AH-1 J SeaCobra támadó helikopter a HMLA-775 Coyotes (Prérifarkasok) egységtől. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Hangárépület tengerészgyalogosokat motiváló felirattal. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Sikorsky CH-53E Super Stallion nehéz szállító helikopterek a tengerészgyalogság bázisán. Mint már említettem, ezek az amerikai haderő és a NATO legnehezebb és legnagyobb teljesítményű helikopterei. Viszonylag ritkán látni ezeket ilyen pillanatban: karbantartáshoz kinyitott farkrésszel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Point Loma haditengerészeti bázisra elég jó rálátás nyílik például a magasabban fekvő Fort Rosecrans katonai temetőből. A Loma-bázis Los Angeles-osztályú nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáróknak ad otthont, a képen az 1987 óta szolgálatban lévő USS Key West (SSN-722) látható felújítás alatt. Messziről is jól kivehető, hogy a tengeralattjáró parancsnoki tornya fel van állványozva. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Point Loma-félsziget csúcsánál lévő Cabrillo nemzeti emlékmű és kilátópont tökéletes hely a San Diego-öbölbe érkező vagy onnan távozó hajóforgalom megfigyelésére. A bal oldali képen a 2017 óta szolgálatban lévő USS Portland (LPD-27) San Antonio-osztályú partraszállító-hajó tart az öböl bejárata felé, szerepel azonban a képpáron egy jóval érdekesebb hajó: a haditengerészet tesztelés alatt lévő közepes méretű drónhajója, a Sea Hunter, ami egy egyelőre fegyverzet nélküli tengeralattjáró-vadász prototípus. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A 2004 óta szolgálatban lévő USS Pinckney (DDG-91), Arleigh Burke-osztályú, irányított rakétákkal felszerelt romboló hajózik a haditengerészet légibázisa (North Island Naval Air Station) mellett, fölötte egy Sea Hawk helikopter halad ellentétes irányba. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A USS Carl Vinson repülőgéphordozón szolgáló, 168537-es lajstromjelű Sikorsky MH-60S Seahawk helikopter a haditengerészet légibázisán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Sikorsky CH-53E Super Stallion a tengerészgyalogság egyik javítóhangárjában. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Sikerült szpottolni a USS Theodore Roosevelt (CVN-71), 1986 óta szolgálatban lévő Nimitz-osztályú, nukleáris meghajtású repülőgéphordozót is. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Naval Amphibious Base Coronado partmenti részéről áttekintve a túloldalra az amerikai hadiflotta legújabb hadihajóját sikerült kiszúrni: balra, az a furcsa, sok oldalú, csonkolt gúla formájú toronnyal bíró hajó a USS Zumwalt (DDG-1000) rakétás romboló, a Zumwalt-osztály első, névadó egysége. A lopakodó tulajdonságokkal bíró hajó 2016 óta teljesít szolgálatot. Tőle jobbra két, harci repülők és helikopterek, valamint partraszálló kétéltűek hordozására is alkalmas monstrum: középen a USS Makin Island (LHD-8), Wasp-osztályú támadó hadihajó, jobb szélen pedig a USS America (LHA-6), America-osztályú támadó hadihajó, amiből egyelőre ez az egy van szolgálatban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A San Diego-öböl keleti oldalán, a haditengerészeti bázis (Naval Base San Diego) mólóinál több tucat hadihajó pihen, a képen jobbra egy San Antonio-osztályú partraszállító-hajó látható, balra pedig egy újabb érdekesség, az Ausztrál Királyi Haditengerészet HMAS Hobart (DDG 39) légvédelmi rombolója, a Hobart-osztály névadója – amerikai látogatáson. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A képen balra a Lake Champlain (CG-57) Ticonderoga-osztályú cirkáló, jobbra, a móló túlsó végénél a Rafael Peralta (DDG 115) Arleigh Burke-osztályú romboló. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Ticonderoga osztályú cirkáló komplex fegyverzetének egy része: nyolc indítótubus, amikben RGM-84 Harpoon irányítható hajóromboló rakéták pihennek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Independence-osztály névadó vezérhajója, a 2010 óta szolgálatban lévő USS Independence (LCS-2) partközeli trimarán csatahajó (littoral combat ship). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)