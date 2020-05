Jövő héttől nálunk is nyílnak a videós csetszobák Messengeren

Április végén új Messenger-funkcióról tett bejelentést a Facebook: a Rooms gyakorlatilag egy csetszoba, ahová belépve bárki bekapcsolódhat a videós beszélgetésbe, akár Facebook-fiók nélkül is. A Rooms célja a csoportos videóhívások egyszerűbbé tétele, mivel a koronavírus-járvány alatt megugrott a Messenger és a Whatsapp videós funkcióinak használata, és a Facebook Live és az Instagram Live videók száma is jelentősen nőtt.

Mark Zuckerberg Facebook-főnök, csütörtökről péntekre virradó éjjel jelentette be, hogy bekapcsolták a Messenger Rooms funkciót, ami első körben az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban érhető le, majd jövő héttől a világon mindenütt fejest lehet ugrani a csoportos messenegeres videócsetelésbe.

A Messenger Rooms szobái a Messengerből és a Facebookról is létrehozhatók, és a tervek szerint az Instagram és a WhatsApp felületéről is lehet Messenger Rooms csoportos videóhívást indítani. Abban különböznek egy sima csoportos cset indításától, hogy nem kell mindenkit külön-külön felhívni, bárki becsatlakozhat, akivel megosztjuk a linket, akár nyilvánosan, akár magánüzenetben, akkor is, ha nincs Facebook-fiókja – nagyjából úgy, mint a Zoomban vagy a Hangouts Meetben. Aki használja a Messenger appot, azon keresztül is tud csatlakozni, de bármilyen app letöltése nélkül is működik a dolog.

A szoba létrehozásakor kiválaszthatjuk, ki láthatja és csatlakozhat hozzá, és el is távolíthatjuk, aki nem odavaló, vagy be is zárhatjuk a szobát, hogy más már nem léphessen be. Ez hasznos funkció, hogy elkerülhetők legyenek a zoombombinghoz hasonló balesetek. Egy szobában egyszerre ötvenen lehetnek majdm időbeli korlátozás nincs a használatra.