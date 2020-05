Megmutatta a NASA, hogy csomagolja be a teniszpálya méretű teleszkópot egy rakétába

A James Webb űrteleszkópot eredetileg 2018-ban tervezték szolgálatba állítani, de azóta is halogatják, mert sokat csúsztak az elkészítésével, és a költségek is egyre csak emelkedtek. Azt ígérik, hogy jövőre már tényleg kilövik, miután sikerült megoldani a legnagyobb problémát:

Sikerült úgy összehajtogatni, hogy be is férjen egy hordozórakétába.

Az űrteleszkóp nagyjából egy teniszpályányi méretű, így érthető módon még közúton is nehéz lenne szállítani, nemhogy kilőni a világűrbe. Most azonban egy videón mutatta meg a NASA, hogyan is fér majd be egy Ariane-5 rakétába:

Az űrtávcső költségei már elérték a 9,7 milliárd dollárt (2,9 billió forintot), de a NASA szerint a teleszkóp minden pénzt megér, ugyanis messze jobbak a képességei, mint a Hubble űrteleszkópnak.