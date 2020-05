Hatékony lehet a rézmaszk, de még ne rohanjon beszerezni egyet

Feltűnt a koronavírus elleni védekezésben használt maszkok között egy teljesen új változat, a rézmaszk. Alapvetően a gondolat jó, hiszen a réz felülete elpusztítja a legtöbb vírust és baktériumot, de a szakértők szerint még is több vizsgálat kell, hogy kiderüljön, beválik-e a gyakorlatban.

Michael Schmidt, a Dél-Karolinai Egyetem kutatója, aki már korábban is foglalkozott a réz felhasználásával a gyógyászatban, azt mondja, hogy bizakodó a rézmaszkokkal kapcsolatban, de még sok kérdést meg kell válaszolni. Például, hogy ugyanolyan hatékony-e a réz bevonat, mint a rézszálak?

Hogyan hat a réz a vírusokra?

A pozitív töltetű rézionok gyakorlatilag csapdába ejtik a vírusokat, és meggátolják, hogy azok reprodukálják magukat. Egy új kutatás szerint négy óra alatt inaktiválódik a felületén a koronavírus. Hogy milyen régóta használják az egészségügyben, és mennyire hasznos lehetne, ha most is egyre több helyen bukkanna fel a réz, arról itt írtunk bővebben.

A rézmaszkok ötletével a Cupron nevű virginiai cég állt elő, akik már több mint egy évtizede gyártanak olyan szövetek, amiben réz található, és leginkább kórházaknak készítenek belőle ágyneműket, de más is készít olyan maszkot, ami 95 százalékban rézhálóból áll, és a rézmaszkok ára 10 dollártól 70 dollárig terjed a különböző cégeknél. A Cupron maszkjai nem elérhetőek a nagyközönség számára, de például a Cleavland Egyetem kórháza 25 ezer darabot vásárolt. Közleményük szerint azok, akik koronavírus-fertőzötteket ápolnak, továbbra is a szabványos védőmaszkokat használják, amik kiszűrik a vírusrészecskéket, így nagyobb biztonságot nyújtanak, míg azok a munkatársaik, akik nem fertőző betegekkel találkoznak, rézmaszkot kapnak, mert a kórház szerint az jobban védi a munkatársakat mint egy sima maszk.

Nem védőmaszk

A jelenleg elérhető rézmaszkok nem biztosítanak védelmet, ugyanis nem olyan kialakításúak, hogy a maszk körül nem tud bejutni a levegő, így azoknak nem alkalmas, akik fertőzöttek közelében vannak.

Azokat a textilmaszkoknál vagy egyszer használatos maszkoknál lehetnek hatékonyabbak, amiket az emberek az utcán, boltokban és a tömegközlekedésen hordanak.

A vírus ezeken akár napokig is képes fertőzni, míg a rézmaszkok esetén órákon belül inaktiválódik, és azoknak is érdemes lehet ilyet viselni, akik maguk is fertőzöttek, nem feltétlenül koronavírusosak, de például influenza esetén is jóval kisebb eséllyel fertőzik meg a környezetüket.

Rendesen meg kellene őket vizsgálni

A rézmaszkok hatékonysága attól függ, hogy mennyi rézből készültek, a legjobban azok védenek, ahol minden rétegbe kerül réz, nem csak a maszk középső rétegébe kerül egy rétegnyi vékony rézháló, de közben jó ha levegőt is kap benne az ember. Ezek is moshatóak, és a mosás nem ront a hatékonyságukon, így akár évekig használhatóak. Nem mérgező, és nem okoz fémallergiát sem, vagyis nem jelent kockázatot a használata.

Viszont tanulmányozni kell őket, ugyanis a Cupron maszkokon kívül egyiket sem ellenőrizték a hatóságok, és ők sem vetették alá teszteknek arra vonatkozóan, hogy a felületükön pontosan meddig maradnak aktívak a vírusok, így az is lehet, hogy csak a valóban hatékony Cupron maszkok másolatai, így a lényeg az lenne, hogy minél több cég vesse alá szigorú vizsgálatoknak a rézmaszkot, hogy kiderüljön, azokban is meg lehet-e bízni.