A legvidámabb barakk űrhajósának nagyobb kultusza volt, mint Kádárnak

A Világ Ifjúsága 1980/6-os számának borítója. Bonnie Tyler rockénekesnő ekkor még kevésbé volt ismert hazánkban, nagy nemzetközi slágerével, a Holding Out for a Heroval csak négy évvel később vélt világhírűvé. A szocialista ifjúsági képes magazin több oldalt is szentelt Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov "csillagpárosának". (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)