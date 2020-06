Koronavírusos a Tesla egyik New York-i munkása

Koronavírusos a Tesla New York-i gyárának egyik munkása – írja a Verge. Ő a negyedik Tesla-alkalmazott, aki hivatalosan is fertőzött, de az első, akit a gyár újranyitása óta regisztráltak. Az USA-ban eddig közel 646 ezren gyógyultak meg és 108 ezren haltak meg a Covid-19-ben. A Tesla gyára a New York állami Buffaloban található, és a vég dolgozói megosztoznak az épületen a Panasonic Solar North America (PSNA) munkásaival, akik közül egyet még a leállás előtt, márciusban regisztráltak fertőzöttként.

A buffaloi gyár, ahol a Tesla napelemeket gyárt május 19-én nyílt meg újra. A gyár állami támogatással épült, aminek egyik feltétele az volt, hogy egy bizonyos számú helyit alkalmazzanak. A cég a járvány miatt kényszerszabadságra küldött 984 magánvállalkozót, így az újranyitás óta dolgozó 500 teljes állású munkással nem érik el az állam által megszabott dolgozószámot. A Tesla még a járvány előtt 1500 dolgozót tűzött ki célnak, de most egy év haladékot kértek az államtól a cél elérésére. New York még felülvizsgálja a kérvényt, de ha nem engedélyezik, akkor a vállalatnak ki kell fizetnie egy 41,2 millió dolláros büntetést.

A Tesla tavaly több mint 24,5 milliárd dolláros bevételre tett szert, de mégy így se profitáltak éves szinten, 862 millió dolláros veszteséggel zárták az évet.

A vállalat más gyáraiban már visszahívta a kényszerszabadságra küldött alkalmazottakat, de egyelőre nem válaszolnak újságírói kérdésekre, hogy miért nem tettek így a buffaloi gyárnál.

Nem a Tesla az egyetlen nagyvállalat, aminek a gyáraiban megjelent a koronavírus a nyitás óta. Többek között mind a három (Ford, General Motors, Fiat) detroiti autógyárban, valamint egy Spokane-i tésztagyárban és egy texasi fagylaltüzemben is találtak új eseteket.

A PSNA még februárban bejelentette, hogy elhagyják a buffaloi gyárat, a 400 alkalmazottuknak május végéig lett volna ott állása. A leállások miatt néhányan maradhatnak június végéig, hogy legyártsák az elmaradt megrendeléseket. A cég szeptemberben vonul ki teljesen a gyárból.

A Tesla toborzói arra kérték a PSNA-sokat, hogy ha szeretnék, jelentkezzenek a munkaerő-közvetítőknél, akikkel a Tesla kapcsolatban áll, így visszakerülhetnek a gyárba. Ha valaki hajlandó Nevadába költözi, akkor dolgozhatnak tovább a PSNA-nál a Tesla óriásgyárában.

Musk a Twitteren foggal-körömmel küzdött, hogy újranyithassa a kaliforniai gyárát, amit végül a járvány elleni intézkedések ellenére önkényesen meg is tett. A gyár most épp igazolásokat osztogat az alkalmazottainak, hogy azok a tüntetések miatt kiszabott kijárási tilalom ellenére is bejárhassanak dolgozni. Az igazolás szerint a rendőrség engedélyezte a gyárnak a működést, mert nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt. Az üzemben autókat gyártanak, bár a cég szerint a gyár beindulásával összesen 51 ezer munkahelyet teremtettek.

Musk márciusban azt mondta, hogy lehet, hogy a buffaloi gyárat átállítják lélegeztetőgép-készítésre, de végül inkább Kínából importált orvosi segédeszközöket.