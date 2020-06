Visszavonták a hidroxi-klorokin veszélyességéről szóló tanulmányt

A Lancet orvostudományi folyóirat visszavont egy májusban megjelent tanulmányt a hidroxi-klorokin nevű gyógyszer veszélyességéről. Az eredetileg maláriagyógyszernek kifejlesztett szerről a koronavírus-járvány idején az USA-ban elterjedt, hogy a Covid-19 megelőzésére, kezelésére is alkalmas. Ezt maga Donald Trump is előszeretettel híresztelte, sőt megelőzés céljából egy ideje szedi is a gyógyszert.

A tanulmány arról szólt, hogy a hidroxi-klorokint szedő Covid-19-betegek körében magasabb a veszélyes mellékhatások és a halálesetek száma, mint a kontrollcsoportéban. Csakhogy közben a szerzők közül hárman is a tanulmány visszavonását kezdeményezték.

Arra hivatkoztak, hogy mivel már korábban kétségek merültek fel a tanulmány alapjául szolgáló, egy külső cégtől származó adatok és elemzések megbízhatóságával kapcsolatban, ezért független szakértőket kértek fel a megállapításaik ellenőrzésére.

Csakhogy ezeknek a szakértőknek titoktartási és adatvédelmi okok miatt a külső cég nem adhatta át a teljes adatbázist. Így viszont magát a tanulmányt sem lehetett megfelelően ellenőrizni: a szerzők a jóhiszeműségüket hangoztatva kénytelenek voltak elnézést kérni, és visszavonták a tanulmányt.