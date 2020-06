A WHO szakértője visszavonta, hogy ritka lenne a tünetmentes fertőzés a koronavírus esetében

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető szakértője, Dr. Maria Van Kerkhove kedden visszavonta azt a korábbi kijelentését, amely szerint a "nagyon ritka", hogy a tünetmentes koronavírus-fertőzöttek másoknak is átadják a fertőzést - írja a New York Times.

Van Kerkhove a WHO hétfői tájékoztatóján tette a fenti kijelentést, de egy nappal később elismerte, hogy ezt csak két-három tanulmány alapján állította ezt, és szerinte "félreértés" az, hogy a tünetmentes fertőzés az egész világon ritka lenne a koronavírus esetében.

A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy "csak egy kjérdésre válaszolt", és nem a WHO irányelveiről beszélt.

A WHO felbukkanó betegségekkel foglalkozó részlegének vezetője hétfői kijelentése miatt világszerte élesen kritizálták különböző tudósok és kutatók a WHO-t, szerintük ugyanis ez az állítás nem tükrözi a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit.

A Harvard kutatói azt hangsúlyozták keddi reakciójukban, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a tünetmentes emberek valójában nagyon könnyen terjeszthetik a fertőzést. Egy sokat idézett tanulmány például azt állítja, hogy az emberek két nappal az első tüneteik jelentkezése előtt a legfertőzőbbek, és becslések szerint az új fertőzöttek 44 százaléka tünetmentes hordozótól kaphatja el a vírust.