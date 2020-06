Influenszerhajtású teleshop az internet jövője?

A TV shop műfaja a legtöbbször egészen szürreális és groteszk műsorokat takar, ahol vagy olyan termékeket adnak el, amiknek már első ránézésre sincs semmi értelme (cserébe legalább drágák), vagy az egész olyan, mintha egy párhuzamos univerzumot nézné az ember. A konnektorba dugható, laptoptöltő nagyságú, de egész szobát felmelegítő hősugárzó, vagy az intelligens felmosórongy nevetségesnek hangzik, és az egész műfaj kicsit a múlt termékének, mint a bomberdzseki meg a Família Kft.

De a TV shop vagy teleshop valójában nem tűnt el a kábeltévék senki által nem nézett késő délelőtti műsorsávjainak nihiljében, sőt, Kínában most lépett új szintre: megjelent az influenszer shopping.

Itthon sem ritka, hogy egy online influenszer kiárusítja az ajándékba kapott termékeit, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ezek az online megasztárok képesek bármit eladni a követőiknek.

az egyik legismertebb kínai influenszer esti online műsorait 37 millióan is képesek megnézni, volt olyan nap, mikor 3 milliárd jüan, azaz majdnem 130 milliárd forintos forgalmat csinált.

Viya, azaz Huang Wei szó szerint mindent képes eladni, adásai egyszerre beszélgetőműsorok, ahol a követőivel vált néhány szót, és klasszikus TV shop műsorok. Általában sminkes termékeket árul, de élelmiszereket, háztartási cikkeket és egyéb termékeket be szokott dobni a kínálatba, sőt van úgy, hogy lakást, házat vagy autót lehet nála vásárolni.

Áprilisban a kínai sajtó szerint egy rakétakilövést (!!!) is eladott 5,6 millió dollár értékben, bár hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudni. Viya streamjeit többen nézik, mint a Trónok Harca befejező részét vagy az Oscar díjátadó gálát. A világjárvány csak növelte a népszerűségét, hiszen sokan ki sem tudtak mozdulni otthonról, vásárolni sem jártak, Viya azonban továbbra is csinálta a műsorait. Jelenleg ha egy márka be akar törni a kínai piacra, vagy növelni szeretné az eladásait, akkor a 34 éves influenszer-királynőhöz fordul.

Sokak szerint ez a jövő

Az influenszerek hatással vannak a követőik szokásaira és preferenciáira, akik vakon megbíznak bennük, mintha a legjobb barátjuk lenne. Ráadásul most, amikor az élet nagyrészt online zajlik, és az elmúlt hónapokban még többen átszoktak a netes vásárlásra, valószínűleg a livestream vásárlások is egyre népszerűbbek lesznek, sokan pedig maguk is a webre költöztetnék a boltjukat, amiben a Facebook szívesen segít is.

A livestream vásárlást azonban sokkal személyesebbnek találják a felhasználók, főleg ha egy olyan ember válogatta össze előre a termékeket, akinek az ízlésében nemhogy bíznak, de követik is, és rajonganak érte. Hogy mennyire érzik az online áruházak, hogy változás jöhet a kereskedelemben, azt az is bizonyítja, hogy már 2018-ban 30 millió jüant keresett Viya az Alibabával kötött szerződésével. Az pedig már most látszik, hogy a világjárvány betett a nem élelmiszerekkel foglalkozó webáruházaknak, arról nem is beszélve, hogy valószínűleg nem most lesz, amikor az ember fenntartások nélkül próbálgat ruhákat a plázában, vagy sminket a drogériában.

Én vagyok az, aki segít a vásárlónak dönteni. A célom az, hogy minden olyat tudjak a követőimnek ajánlani, amikre szükségük lehet. Lehet ez ajtócsengő, szőnyeg, fogkefe, bútor, matrac, bármi.

- mondja magáról Viya, aki úgy viselkedik, mintha egy lenne a nézők közül, rendszeresen azokban a ruhákban és kiegészítőkben vezeti a műsorát, amiket meg is lehet vásárolni aznap. Általában könnyen kombinálható, kényelmes, hétköznapi ruhákat visel, hogy a nézői, akik otthon valószínűleg szintén nem kisestélyiben nézik az adást, jobban tudjanak azonosulni vele.

A követői azt mondják, hogy nem hagynak ki egy adást sem - hiszen mi van ha lemaradnak egy soha vissza nem térő ajánlatról?

Nyugaton is terjed

Hogy valóban van létjogosultsága ennek a műfajnak, arra nem csak az a bizonyíték, hogy a “van itt még valami” típusú TV shop sosem halt meg, hanem hogy például az Amazon is hasonlóba kezdett Project Runway néven. Ott hagyományos celebek, Heidi Klum és Tim Gunn mutogatják lelkesen, mi mindent lehet akciósan beszerezni az oldalon.

Hogy vajon mennyire lehet létjogosultsága annak a nyugati kultúrában, hogy ne csak azért nézze az ember, hogyan akar függönyt eladni az influenszer, hogy jót nevessen, hanem tényleg vásároljon is, nehéz kérdés. Ugyanakkor nem sokban más, mint amikor ajándékba kapott fogfehérítővel a szájukban pózolnak az Instagramon az online hírességek, amit rájuk hivatkozva egy kuponkóddal kedvezményesen meg lehet venni.

Egyelőre olyan platform sincs a nyugati interneten, ahol mindezt egyben meg lehetne oldani, hiszen egyik népszerű, és influenszerek által kedvelt platform nem megfelelő arra, hogy ott menjen egy élő stream, ahol menet közben ki lehet választani az ajánlott ruha vagy szőnyeg méretét, megbeszélni cseten egy ismerőssel, hogy neki is kell-e, aztán helyben fizetni, és közben továbbra is zavartalanul nézni az élő adást, nehogy lemaradjon az ember a következő ajánlatról. Ha a Youtube-on megtetszett egy termék, amit az influenszer ajánlott, azt nem lehet azonnal megvenni, ott helyben, egy másik oldalra kell menni. Ugyanez fordítva is igaz, az Amazonon lehetnek jó ajánlatok, kényelmes és gyors a vásárlás, de ha éppen nem kerül a vásárló elé egy termék, nem is szerez tudomást a létezéséről (és pláne nem szuggerálja bele a személyes bálványa, hogy ez mennyire kell neki).

Kínában nem csak amiatt más a helyzet, hogy mindezt egy oldalon megteheti, de ha valaki az Aliexpressen, vagy az Ebayen üzletelt már, tudja, mennyire nagy szerepe van ebben a világban a vásárlói bizalom kialakításának és fenntartásának. Az online vásárlásoknál nem tudhatjuk, hogy amit kapunk, az tényleg olyan lesz-e, amit a képeken láttunk (szélsőséges esetben azt, hogy esetleg hamisított termékkel van-e dolgunk). Viszont ha ott van egy hiteles arc, jelen esetben az influenszer, akiről tudjuk, hogy nem ver át (hiszen a barátunknak tekintjük!), akkor hűségesek maradunk hozzá is, meg a termékhez is. A Procter & Gamble szóvivője, Helen Lu szerint ez a hűség olyan érték, amit a Viya kaliberű szuperinfluenszerek nélkül csak nagyon hosszas munkával lehet felépíteni - így nekik például mindenképpen megéri az együttműködés.

Fotó: youtube Viya élő adás közben

Privát áruház, párhuzamos műsorok

Viya, bár bájos amatőrnek szeret látszani, valójában vérprofi: a székhelye egy 10 emeletes épület, itt van a raktár, a stúdiók, az irodák, tárgyalók, és berendeztek egy másfél focipálya méretű privát áruházat is, természetesen olyan fényekkel, amik alkalmassá teszik a helyet, hogy innen jelentkezzen be egy influenszer.

A Qianxun csoport több influenszert is alkalmaz, és nagyjából 500 munkatárssal dolgozik, a cég Viya férje. Szerintük a nő sikere azon is múlik, hogy nagyon válogatós, és

tényleg komolyan veszi az előszűrést, bóvlihoz vagy nem elég kedvezményes ajánlathoz nem adja a nevét.

Ezért a követői megbíznak benne, a cégek pedig egymást törik, hogy egyáltalán elég jónak találja őket az influenszer-királynő, hogy eladásra kínálja a terméküket. Egész csapata van, akiknek minden nap prezentálniuk kell, hogy milyen termékeket ajánlanak a műsorba. Nem kerülhetett be egy elektromos borotva, ami túl hangos volt, egy cukorkára azt mondta, hogy túl édes, egy öngyújtót pedig 399 jüan helyett 389 jüanért kellett volna adni, de Viya visszadobta, és azt mondta, ez nem elég nagy kedvezmény, csak akkor kerülhet adásba, ha 300 jüanért tudják adni.

A megállapodás szerint az eladások után 30 százalék jutalékot kap, és az eladó cégnek a műsorok gyártási költségébe is be kell szállni.

18 éves volt, amikor az első üzletét megnyitotta, a szülei is kereskedők voltak, így nem meglepő, hogy tényleg bármit képes eladni, és azt is megtanulta, hogyan kell hatékonyan tárgyalni.

Mi a taktikája?

Klasszikus, a TV shopból vagy akár black friday akciókról jól ismert fogás, hogy nem csak az számít, hogy mit akar eladni az ember, és milyen kedvezménnyel, hanem az is, hogy mekkora a rendelkezésre álló készlet. A műsor ritmusa az, hogy Viya felvezet egy árut, visszaszámol öttől, és élesedik a link, amin meg lehet venni. Aki lemarad, az pedig abban reménykedhet, hogy a gyorsan fogyó áruknál még néhány darabos készletet elérhetővé tesznek később - ez szintén a taktika része. A működési mechanizmus egyszerű: az embernek nincs ideje átgondolni, hogy valóban kell-e neki az a termék, és fél, hogy lemarad, ezért vásárol. Második körben pedig azok vásárolnak, akik azt látják, hogy pár perc alatt elkapkodtak mindent, és hirtelen úgy érzik, hogy kimaradtak valamiből, nekik is kell.

Színtiszta pszichológia, de tökéletesen működik, nem csak Kínában.

Gondoljon arra, amikor a karantén kezdetén hiánycikk volt az élesztő, és sokan akkor is vásároltak néhányat csomaggal a biztonság kedvéért, ha véletlenül láttak a boltban, annak ellenére, hogy fogalmuk sem volt, mire használhatnák fel. Mindez élő streamben, milliós nézőközönség előtt sokkal erősebben jelentkezik, mert rövid az idő, és nem tudni, hány potenciális vásárló pályázik még a termékekre. Közben az olyan szolgáltatók mint az Alibaba, egyre egyszerűbbé teszik a vásárlást. Amikor az influenszer nézői bejelentkeznek a Taobao oldalon, a rendszer már tudja a szállítási címet, és a bankkártyaadatokat, csak egy kattintás a megerősítés és meg is történt a vásárlás. Lehetőség van lottó jellegű ajándékozásra is, amikor egy szerencsés csak úgy kap egyet a termékből. Emiatt pedig még többen nézik a műsort, és ki nem hagynának egy alkalmat sem.

Kínában se hiszi mindenki, hogy ez lesz a jövő

A szakemberek szerint ez csak egy átmeneti divat, ami most szupermenő, de majd elmúlik. A live streamek alatti vásárlók nem a márkával szemben elkötelezettek, hanem az influenszerért rajonganak. Ha legközelebb egy konkurens márka termékét ajánlja az online celeb, akkor azt veszik majd meg.

Ugyanakkor látszik, hogy a kínaiak jelenleg imádják ezt a formátumot, ezért egyre több cég dönt úgy, hogy saját élő műsort indítanak. Most mindenki képzelje el, hogy legközelebb úgy vesz mobiltelefont, hogy az Apple, a Samsung, vagy bármelyik nagy gyártó egyik vezetője ül a másik oldalon, ön pedig élőben elmondhatja, hogy az előző telefonja állandóan lefagyott, vagy hogy nem rossz ez az új modell, de bizonyos funkciókat hiányol belőle. Erre pedig reagálhat akár a cégvezető is, vagy azt mondhatja, hogy küldje a lefagyó készüléket, és megnézik. Olyan közel kerülhetnek egymáshoz a cégek, és a vásárlók, ami eddig elképzelhetetlen volt. Luo Yonghao, a Smartisan Technology alapítója egy este alatt 910 ezer mobiltelefont adott el. A Taobao pedig azt mondja, hogy statisztikák szerint a livestream vásárlás havi 720 százalékos növekedést mutat.

Szóval vértezze fel a lelkét és a pénztárcáját, mert jó eséllyel bele fogunk futni ilyesmikbe a közeljövőben az internet magyar nyelvű fertályán is.

(Borítókép: Kínai influenszerek termékbemutatót tartanak livestream műsorukban. )