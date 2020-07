Műholdfelvételek alapján állapították meg, hogy tisztul a Balaton

A népszerű tengerpartok és kirándulóhelyek, repülőgéppel elérhető úti célok, de még a strandok is kerülendő kategóriába eshetnek a 2020-as szezonban. Ezért is lángolt fel a városi kerékpározás és a kétkerekű turizmus iránti lelkesedés. A közeli Karintia példáján keresztül mutatjuk, hogy mindenkinek jó opció lehet idén aktívan nyaralni.

Évente hárombalatonnyival több víz folyik ki az országból, mint amennyi bejön, egyes területeink már félsivataggá váltak. A kormány most újra víznagyhatalommá tenne minket, de kérdéses, hogy mennyien vállalják be a hatalmas kiadásokat. A környezetvédők véleményére viszont most se nagyon voltak kíváncsiak.