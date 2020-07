Egy Facebook-hiba kinyírt egy rakás appot iPhone-on

Magyarországon is sokan észrevehették az elmúlt órákban, hogy több népszerű alkalmazás használhatatlanná vált iPhone-on. Olvasóink jelzései alapján nem működik például a Waze és a Viber, de a Spotify, a Pinterest vagy a TikTok sem indul el. A gond nem ezekkel az appokkal van, de még csak nem is az Apple hibázott, hanem a Facebook.

A 9To5Mac szerint a Facebook SDK-jában, azaz szoftverfejlesztői készletében van a hiba. Az SDK olyan kód, amelyet más fejlesztők könnyedén be tudnak építeni a saját appjukba. SDK-kat rengeteg appfejlesztő használ fel arra, hogy egyszerűen hozzáadjon már létező funkciókat a saját appjához, például beépítse a Facebook hirdetési platformját, a Google forgalommérő eszközeit vagy online fizetési megoldásokat.

Ha azonban az SDK-ba hiba csúszik, az rosszabb esetben minden olyan appot is érinthet, amely az adott készletet használja. Ez történt most a Facebooknál, ráadásul idén már másodszor: május elején pontosan ugyanez lejátszódott, akkor is az SDK-ba csúszott hiba, amely a fél iOS-es ökoszisztémát működésképtelenné tette néhány órára.

A Facebook is tisztában van a hibával, azt ígérték, pár órán belül el fog hárulni. A gondot az okozhatta, hogy egy szerver megváltozott formátumban küldött adatokat az SDK-nak, amelyet az nem ismert fel, ezért nem tudta kezelni. Azt nem tudni, hogyan sikerült ilyen rövid időn belül kétszer is előidézni ugyanezt, mert viszonylag ritka, hogy ilyen jellegű probléma ekkora felfordulást okozzon. A 9To5Mac megjegyzi, hogy feltehetően már a hosszú távú megoldáson is dolgoznak, csak az több időbe telik, mint egy pár órás gyorssegély.