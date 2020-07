Még idén nyáron elindul a kínai Mars-expedíció

Idén nyáron indul Tien ven-1-es űrhajó, amivel Kína válhat a harmadik nemzetté, ami sikeres leszállást hajtott végre a Marson – írja a CNET. Az USA Perseverance marsjárójához hasonlóan a kínai küldetés is valamikor július végén, augusztus elején indulhat majd. A küldetés nemcsak azért jelentős, mert Kína először küldhet eszközt a Marsra, hanem azért is, mert a Long March 5-ös rakéta szállít majd egy keringő-, egy leszálló- és egy marsjáró egységet is.

A Tien ven eredetileg Csü Jüan filozófiai művének volt a címe, ami Égi kérdésekre fordítható.

Míg az amerikai marsjáróról a NASA szinte minden apró részletet megosztott, addig a kínaiak egy-két információmorzsán kívül szinte semmit nem adtak ki. Hasonlóan viselkedtek tavaly a Csang'o-4 esetében is, amikor sikeresen küldtek holdjárót a Hold sötét oldalára.

A Tien Ven-1-ről annyit tudunk, hogy már megérkezett a kilövés helyszínére, de arról még nincs hivatalos információ, hogy az mikor is lesz majd. Ez inkább a nyugat felé igaz, a kínai közösségi oldalon, a Weibo-n rengetegen posztolnak a Tien ven-1 hashtaggel.

Ha minden jól megy, az űrhajó valamikor 2021 januárjára, februárjára teszi majd meg az 58 millió kilométeres távolságot, és két-három hónappal később már földet is ér a marsjárójuk. Miután a leszálló- és a marsjáró egység elhagyja a keringőegységet, a műhold tovább elemzi majd a bolygó légkörének és kérgének az összetételét. A marsjáró küldetése (miután elhagyta a sikeresen landoló leszállóegységet) hasonló a NASA marsjáróiéhoz: a Mars geológiai vizsgálata, valamint élet nyomainak felkutatása. A marsjárón két kamera üzemel majd, egy radar valamint három detektor, amivel a talaj összetételét és a bolygó mágneses mezejét vizsgálják majd.

Fotó: CNSA Illusztráció a Tien ven-1-ről. Forrás: CNSA

A küldetés vezető tudósának a Nature Astronomyban megjelent cikke szerint leszállóhelynek az Utopia Planitia síkságát jelölték ki, de pontos helyet nem tudunk. Ugyanezen az északi térségen landolt az 1970-es években a NASA Viking 2 küldetése is.

Nem csak az USA és Kína vette célba a Marsot, az Egyesült Arab Emírségek is a nyáron indítják el a Remény névre keresztelt szondájukat,