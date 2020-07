Az új marsjáró még helikoptert is visz magával a Marsra

Utassal együtt indul útra július 30-án Perseverance, a NASA újgenerációs marsjárója – írja a CNET. A guruló labor fő küldetése az, hogy élet nyomai után kutasson a kietlen bolygón, de ezen kívül fényképeket is készít majd, marsport és marsi köveket gyűjtöget, amiket később visszajuttatnak a Földre. Tanulmányozza még a bolygó kőzettanát és időjárását, valamint

eljuttatja a Marsra az első Földön kívülre reptetett helikoptert.

A küldetése legalább egy marsi évig tart majd (687 földi nap), de a NASA-nál valószínűleg ennél hosszabb távra terveznek.

Eredetileg július 17-én indult volna, de végül a hónap végére tolták a kilövést. Egészen augusztus 15-ig halaszthatják, az az utolsó nap, amikor még megfelelőek a körülmények az indulásra. A kilövést a NASA élőben közvetíti majd. A két bolygó helyzetéből adódóan csak 26 havonta van lehetőség kilövésre, így fontos, hogy Perseverance augusztus 15-ig útnak induljon.

Ha július 17 és augusztus 15 között elindul, akkor mindenképp 2021 február 18-án érkezik majd meg a Marsra. A marsjáró útjának egyik legnehezebb része a landolás. Hogy megkönnyítsék a dolgát, egy új rendszert tesztelnek, ami megsürgeti vagy kitolja az ejtőernyő kinyitását, hogy minél közelebb tudjon leszállni a megadott koordinátákhoz.

A cél a Jezero-kráter, ahol régen egy folyó deltája és egy tó helyezkedett el. A víz egykori jelenléte megnöveli az esélyt, hogy a Perseverance ősi mikrobák nyomaira bukkanjon.

A perseverance hasonlít a Curiosity-ra, de sok technológiai újítás látható rajta. Három méter hosszú, egy tonnás, és hat, titániumküllős aluminium kerekével hajmeresztő 152 méter/órás sebességre képes (0,16 km/h). A tudományos eszközökről itt olvashat bővebben, de például visz majd magával egy MOXIE-t, amivel szén-dioxidból oxigént állít majd elő, valamint egy Sherloc-ot, amivel élet nyomait keresi majd.

Ezeken kívül a marsjáróban utazik majd az Ingenuity nevű apró helikopter is, ami kifejezetten a szélsőséges marsi környezetre lett kifejlesztve. Pár hónapig a Perseverance kasznijában utazik majd, míg a NASA nem talál egy megfelelő helyet, ahol kényelmesen felszállhat. Amint megtalálták, a marsjáró leengedi, és arrébb gurul. Az Ingenuity lenne az első jármű, amit ember egy másik bolygón reptet.

A NASA szondái nemcsak tudományos eszközök, hanem valamilyen limitált formában a Föld nagykövetei is. 10,9 millió ember iratkozott fel a Küldd el a neved a Marsra NASA programra, az ő nevük kis szilikon chipekbe gravírozva kerül egy, a marsjáróra kerülő alumínium lapba. Ezen a lapon szerepel majd egy rajz a Földről, a Napról és a Marsról. A Nap sugaraiban az explore as one (egyként felfedezni) szavak vannak elrejtve, morzéban írva. Egy másik alumínium lemezzel a járvánnyal szemben helytálló egészségügyi dolgozók előtt tisztelegnek, ezen egy caduceus-jellegű ábra szerepel majd, amin egy kígyó tekereg fel egy boton, aminek csúcsán a Föld ül.

(Borítókép: A Perseverance marsjáró / NASA)