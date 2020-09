Űrviharok, vörös óriások és fehér törpék Gyulán

Csillagászati napokat rendez szombaton és vasárnap a Magyar Napfizikai Alapítvány a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközponttal közösen – adta hírül az MTI. A látogatóközpontot működtető Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az eseményen szakcsillagászok osztják meg a legfrissebb napfizikai ismereteket, és az érdeklődők többek között profi távcsővel figyelhetik meg a bolygókat.

A Magyar Napfizikai Alapítvány kuratóriumának egyik tagja, Belucz Bernadett elmondta, hogy a csillagászat kiugró érdeklődésnek örvend, az ismeretek azonban meglehetősen hiányosak, ami a napfizikára hatványozottan igaz. Ezen a hétvégén a sci-fi rajongók, a csillagászat szerelmesei és az érdeklődők előadásokat hallgathatnak meg például az űrviharokról, a vörös óriásokról és fehér törpékről, a napaktivitásról, emellett a napfizikai alapítvány távcsöveivel szakcsillagászok segítségével fürkészhetik majd a Napot és az éjszakai égboltot.

Arról is beszámol a Magyar Napfizikai Alapítány, hogy részt vesznek Európa legnagyobb, most épülő naptávcsövének, az EST-nek (European Solar Telescope) a projektjében is. Ez a szerkezet egy forradalmian új, négy méter átmérőjű teleszkóp, amelyet arra terveztek, hogy példátlan felbontásban vizsgálhassák az aktív Napot. Ez azért is érdekes, mert hazánk még soha nem vett részt ilyen nagyszabású tudományos projektben.

Mindezek mellett az is kiderül a közleményből, hogy Gyulán, a 45 méter magas városi víztorony tetején a tervek szerint a világ egyik legkorszerűbb naptávcsövével felszerelt obszervatóriuma létesül a közeljövőben. A nem mindennapi eszköz az elképzelések szerint központi szerepet játszik majd az űridőjárás-előrejelzésben, csökkentve ezzel a napkitörések okozta károkat.