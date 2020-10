Koedukált titánvécét lőnek fel a Nemzetközi Űrállomásra

Évtizedek után először küldenek fel egy több tízmillió dolláros, titánból készül vécét a Nemzetközi Űrállomásra. Az új teszteszközt új igényekre szabták.

Az orosz matuzsálemeket váltja

A 23 millió dolláros (átszámítva 7 milliárd forintos), titánból készült vécét péntek éjszaka a virginiai Wallops-szigetről indítják végső útjára, a Nemzetközi Űrállomásra. A 45 kilogramm súlyú, 71 centiméter magas új vécé - hivatalos nevén Univerzális Hulladékgazdálkodási Rendszer - feleakkora, mint az űrállomás jelenleg használt eredeti két toalettje, amelyet még az oroszok építettek be. A vécét úgy tervezték, hogy illeszkedjen a NASA Orion kapszulájába is, amely néhány éven belül asztronautákat szállít majd a Holdra. Addig is az űrállomáson tesztelik majd az új berendezési tárgyat. Ha beválik, elkezdődhet a gyártása is. A NASA legutóbb a kilencvenes évek elején rendelt új toalettet az űrrepülők kéthetes misszióihoz.

Női kényelem

Az űrállomás régi vécéit inkább férfiak igényeire szabták. A NASA azonban a női űrhajósok kényelme érdekében kicsit megdöntötte az ülőke peremét és meg is magasította. Az új forma Melissa McKinley, a Johnson Űrközpont projektmenedzsere szerint lehetővé teszi, hogy az űrhajósok kényelmesebben, és biztonságosabban tudják használni a súlytalanság körülményei között.